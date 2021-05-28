На фоне небольших стычек полиция задержала 8 участников акции против Намахванской ГЭС

В МВД Грузии «Civil Georgia» подтвердили, что восемь человек были задержаны во время акции протеста против строительства Намахванской ГЭС 27 мая в селе Гумати за нарушение Кодекса об административных правонарушениях.

Задержание активистов последовало за небольшими стычками, во время которых, активисты, переместившиеся из столицы в село Гумати последние два дня, пытались перейти через железную конструкцию, возведенную полицией, но правоохранители не позволили им это сделать.

Один из лидеров протеста, 28-летний Варлам Голетиани, заявил, что целью активистов не было спровоцировать столкновение с полицией. «Мы действуем декларировано мирным путем», – добавил он.

Он также отметил, что они будут продолжать протестовать на месте до тех пор, пока полиция не снимет заграждения и не позволит активистам вернуться в ущелье Риони, где они протестовали против строительства гидроэлектростанции в течение нескольких месяцев, пока власти не разобрали их палатки в середине апреля, что вызвало критику со стороны гражданского общества и народного защитника.

Протестующие вернулись в село Гумати из Тбилиси 26 мая и пообещали сорвать подготовку к строительству гидроэлектростанции в ущелье Риони, поскольку их четырехдневные крупномасштабные акции протеста в столице не дали результата, и не удалось достичь компромисса с властями страны.

Протестующие требуют, чтобы компания «Энка», которая занимается строительством Намахванской ГЭС, покинула ущелье Риони и чтобы власти расторгли с ней договор. Они также требуют начала расследования в отношении всех лиц, включая министра экономики Натии Турнава, которые работали над подготовкой договора с компанией и подписали его. Активисты также призывают к мораторию на аналогичные проекты до разработки скоординированной энергетической политики.

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