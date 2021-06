МВД демонтировало железные заграждения у села Гумати

Министерство внутренних дел заявило 17 июня, что демонтированы железные заграждения, размещенные у села Гумати Цхалтубского муниципалитета «в целях безопасности».

Этому шагу предшествовало посредничество представителя Европейского энергетического союза, между с одной стороны гражданским обществом и активистами, и правительством Грузии, с другой стороны, в результате чего власти обещали демонтировать заграждения и позволить протестующим против Намахванской ГЭС войти в ущелье.

Один из лидеров движения «За спасение ущелья Риони» Варлам Голетиани отметил, что власти выполнили обещание, которое они дали на встрече. Однако он добавил, что все еще ждут ответа от властей об активистах, задержанных во время акций протеста.

«Прокуратура должна была сделать заявление о задержанных парнях, а также должно быть выведено то количество полиции, которое было мобилизовано в ущелье в последнее время», — сказал Голетиани.

Однако в сегодняшнем заявлении Министерство внутренних дел отметило, что «у Гуматской НЭС и в ущелье Риони сотрудники полиции останутся на своих местах из-за мер безопасности и будут поддерживать общественный порядок».

Заместитель директора Секретариата Энергетического союза Дирк Бушле отметил в заявлении от 15 июня, что протестующие, в свою очередь, пообещали не блокировать доступ к строительной площадке в Намахванской ГЭС. По его словам, процесс посредничества будет продолжаться до тех пор, пока обе стороны будут соблюдать свои обязательства, проявят сдержанность и установят коммуникацию друг с другом.

Подробно о событиях вокруг Намахванской ГЭС читайте по этой ссылке.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)