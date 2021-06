Задержание протестующего против Намахванской ГЭС вызвал сопротивление со стороны местных жителей

В МВД Грузии подтвердили, что 1 июня правоохранители сделали «предупредительные» выстрелы в селе Сакулиа Цхалтубского муниципалитета. По информации МВД, один из участников акции протеста против Намахванской ГЭС был задержан 29 мая за нападение на сотрудника полиции около села Гумати. Задержанному активисту было предъявлено обвинение. Ему грозит лишение свободы от четырех до семи лет.

В первоначальном заявлении Министерства внутренних дел не упоминалось о предупредительном выстреле, но после информации, предоставленной СМИ свидетелями, ведомство выпустило второе, исправленное заявление, согласно которому, местные жители выступали против задержания указанного лица, оскорбляли сотрудников полиции, пытались остановить их и освободить задержанного. В МВД также отметили, что участники акции протеста бросали в полицейских камни и различные предметы, в результате чего два сотрудника полиции получили телесные повреждения.

Неподтвержденные сообщения о раненных

СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что при задержании на кладбище в селе Сакулиа два человека были ранены в ногу. Брат задержанного сообщил, что сотрудники спецназа ворвашись «на кладбище с матом и стрельбой по ногам». Полиция не подтвердила эту информацию.

Министерство внутренних дел заявило, что инцидент расследуется по статье 353 Уголовного кодекса, которая касается насилия в отношении полиции и карается лишением свободы на срок до семи лет.

Противоречивые сообщения

Один из лидеров протеста против Намахвамской ГЭС Варлам Голетиани усомнился в соразмерности силы, которую использовала полиция. По его словам, задержанный не скрывался от полиции. По его словам, во время стычек 29 мая задержанный замахнулся рукой, которая попала в полицейского, но это не было преднамеренным действием.

Голетиани обвинил власти в организации провокации, чтобы «перевести процесс в полную деструкцию» и дискредитировать протестующих. Он добавил, что они продолжают мирно протестовать.

Вот уже несколько дней протестующие выражают протест против проекта Намахванской ГЭС, стуча по железным заграждениям, возведенным полицией в селе Гумати.

Протестующие вернулись в Гумати 26 мая после того, как в течение четырех дней проводили акции протеста в Тбилиси. На фоне обострения напряженности министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил журналистам 31 мая, что в случае эскалации он не исключает применения водометов и слезоточивого газа.

