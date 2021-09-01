Ираклий Гарибашвили: «депутат Европарламента мне не начальник»
В ответ на просьбу журналистов дать оценку заявления депутатов Европарламента, в котором они подвергли критике правительство Грузии за отказ от макрофинансовой помощи со стороны ЕС, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал: «депутат Европарламента мне не начальник».
«Наш начальник — грузинский народ», — добавил он, подчеркнув, что «если они (депутаты Европарламента) действительно заинтересованы в прояснении ситуации и сути вопроса, они должны это выяснять, а не делать поверхностных заявлений».
Депутаты Европарламента Виола фон Крамон (Зеленые/Германия) и Андрюс Кубилюс (Европейская народная партия/Литва) вчера подвергли критике правительство Грузинской мечты за отказ от кредита ЕС в размере 75 миллионов евро. Депутат Европарламента Крамон-Таубадель заявила, что Грузия и без того не выполнила условия, необходимые для получения кредита. «Вы не можете отказаться от того, что вам и так не принадлежало», — написала депутат Европарламента в Twitter.
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Ираклий Гарибашвили также раскритиковал Европейскую народную партию, заявив, что она является «материнской» партией Единого национального движения. По его словам, члены Европейской народной партии «традиционно солидарны» с ЕНД и делают «субъективные, предвзятые» заявления таким образом, что «реально не пытаются выяснить суть дела».
По словам премьер-министра, «начиная с 2012 года», когда еще не закончились выборы, представители Народной партии в ЕС «распространяли очень поверхностную дезинформацию» о Грузинской мечте и ее основателе Бидзине Иванишвили.
Отметив, что «действующая сегодня судебная система в Грузии намного опережает судебную систему в нынешних государствах-членах ЕС», премьер-министр повторил, что власти Грузии отказались от займа в размере 75 млн евро, чтобы избежать политических «инсинуаций» и «спекуляций».
«Очень заманчивая карьерная перспектива», — написала фон Крамон в Twitter в ответ на сегодняшние заявления Ираклия Гарибашвили.
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