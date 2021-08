Оппозиция критикует заявление премьер-министра по поводу помощи от ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 31 августа, что правительство намерено воздержаться от получения кредита в размере 75 миллионов евро от Евросоюза, получение которого зависит от реализации судебной реформы и соблюдения условий Соглашения от 19 апреля. Заявление премьер-министра подверглось резкой критике со стороны оппозиции.

Ниже приведены комментарии оппозиционных политиков в связи с заявлением премьер-министра:

Хатиа Деканоидзе — Единое национальное движение: «Заявление Гарибашвили о том, что он отказывается от получения якобы технической помощи от ЕС (на самом же деле ЕС приостановил выделение транша, как и Молдове в 2018 году), означает: Соглашение об ассоциации находится под угрозой, они просто не могут его выполнить; В ближайшее время в повестку дня может быть внесен пересмотр безвизового режима на фоне Лукашенкозации… Это горькая правда».

Мамука Хазарадзе – Лело за Грузию: «Отказ от помощи ЕС — это полная безответственность перед страной и народом — когда самое большое количество граждан умирает каждый день из-за пандемии; когда ты самая бедная страна; когда безработица на максимуме; когда суд клановый, когда дети голодают… в это время ты отказываешь твоему главному партнеру в выполнении политического и финансового соглашения – это ни что иное, чем то, то ты декларировано являешься пророссийской силой. Под руководством Бидзины Иванишвили ты являешься предателем тех людей, которые пожертвовали собой ради свободы и независимости этой страны. Власти предательской, оккупантской (Грузинской) мечты должно отойти от управления страной».

Леван Долидзе — За Грузию: «Отношения с ЕС серьезно пострадали, и это решение нанесет еще один значительный ущерб отношениям между Грузией и ЕС… Не понимают сути того очень большого политического и экономического вреда, который может принести это решение нашей стране… Для всех инвесторов важно, какие послания и отношения будут иметь наши стратегические партнеры по отношению к нам… Просто потому, чтобы страна не предприняла эффективных шагов по реформированию системы правосудия, правящая сила готова нанести такой серьезный ущерб и удары (стране)».

Бату Кутелия — Дроа: «Заявление Гарибашвили — главная причина того, почему выборы (2 октября) являются решающим референдумом. Это очевидный выбор между свободным миром и Россией. Сегодня Грузинская мечта прояснила, что она больше даже не пытается замаскировать мотивы и намерения авторитаризма в русском стиле».

В мае 2020 года Совет Евросоюза принял решение выделить 150 миллионов евро Грузии на снижение экономического ущерба, нанесенного пандемией Ковид-19. Евросоюз выделил 75 миллионов евро первым траншем в ноябре того же года. После назначения судей Верховного суда и выхода Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля ЕС заявил, что, если эти два вопроса не будут решены, вопрос о втором транше помощи Грузии будет поставлен под сомнение.

