ЕС: Грузия не смогла выполнить в достаточной мере требования для получения макрофинансовой помощи

Евросоюз заявил, что уважает решение правительства Грузии не запрашивать второй транш макрофинансовой помощи, но добавил, что «Грузия не смогла в достаточной мере выполнить требования в отношении макрофинансовой помощи и, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы».

«Следует отметить, что отбор судей Верховного суда был проведен без принятия законодательных изменений, необходимых для полного соответствия рекомендациям Венецианской комиссии», — говорится в заявлении Представительства ЕС, где также подчеркивается, что «в процессе отбора не были гарантированы равные условия для кандидатов».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что правительство решило воздержаться от получения кредита Евросоюза в размере 75 миллионов евро. По словам премьер-министра, правительство начало сокращать внешний долг, чтобы избежать политических инсинуаций.

ЕС ранее также заявлял, что второй транш помощи Грузии будет зависеть от реализации судебной реформы и соблюдения условий Соглашения от 19 апреля.

Заявление Ираклия Гарибашвили сегодня подверглось резкой критике со стороны оппозиции.

В мае 2020 года Совет ЕС принял решение выделить 150 миллионов евро на снижение экономического ущерба, нанесенного пандемией Ковид-19 в Грузии. ЕС выделил 75 миллионов евро в виде первого транша в ноябре того же года. Вторая часть кредита должна была быть выделена до 30 сентября 2021 года.

