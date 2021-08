По словам Ираклия Кобахидзе, макрофинансовая помощь ЕС больше не несет финансовой нагрузки

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил 30 августа в интервью «Палитра Ньюс», что макрофинансовая помощь ЕС «практически не имеет» финансовой нагрузки.

Заявление председателя правящей партии последовало за недавним заявлением президента Совета ЕС Шарля Мишеля, который сказал, что выделение второго транша макрофинансовой помощи Грузии в размере 75 миллионов евро будет зависеть от реализации судебной реформы и приверженности власти Соглашению от 19 апреля.

По словам Ираклия Кобахидзе, «экономическая ситуация в стране отличается» и в бюджете «удалось аккумулировать миллиард лари» дополнительно по сравнению с прогнозом. «Есть высокие темпы экономического роста, 12,7% были показателем за первые шесть месяцев, а прогноз был и вполовину ниже», — добавил он.

«Все зависит от ЕС», — сказал Ираклий Кобахидзе, добавив, что Грузинская мечта будет действовать «в соответствии с объективными интересами страны и ее стратегических партнеров».

Ираклий Кобахидзе отметил, что называть отказ в выделении финансовой помощи Евросоюзом «санкцией» будет «абсолютной спекуляцией».

Он также повторил, что назначения судей Верховного суда производились в соответствии с Соглашением от 19 апреля. ЕС и США заявили, что эти назначения противоречат соглашению.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)