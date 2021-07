Ультраправые группировки спустили и сожгли европейский флаг перед зданием Парламента

Ультраправые и гомофобно настроенные группы спустили и сожгли установленный перед зданием Парламента европейский флаг после того, как заняли площадь перед Парламентом около 23:45, 6 июля. Полиция не препятствовала их действиям.

Сотни представителей насильственных группировок заняли площадь перед зданием Парламента на проспекте Руставели после нескольких часов противостояния с полицией. Сотрудники полиции не давали им возможности вторгнуться на мирный митинг, организованный оппозицией и гражданскими активистами, где также присутствовали представители ЛГБТ правозащитной организации «Тбилиси Прайд».

Молчаливая акция против насилия началась в 20:00 и закончилась около 23:00. Акция была спланирована после того, как 5 июля в центре Тбилиси в результате насилия со стороны ультраправых групп не менее 53 журналистов получили увечья различной степени.

Это второй случай, когда европейский флаг был снят у здания Парламента. 5 июля гомофобные группы также сняли флаг Европы.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)