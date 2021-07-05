По словам Ираклия Кобахидзе, за «Прайдом» стоит «радикальная оппозиция»
Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил на фоне массовых беспорядков на улицах столицы, устроенных гомофобными группами, что «настоящая цель «Прайда» заключалась не в защите чьих-либо прав, а в том, что за этим стояли субъективные политические интересы».
«То, что происходит сегодня в Тбилиси, отвечает интересам только радикальной оппозиции, стоящей за Прайдом — Национального движения и его партнерских партий», — заявил Ираклий Кобахидзе, добавив, что власти предупреждали организаторов Прайда о возможной эскалации и агрессии.
«Противостояние в обществе, обострение обстановки, разжигание антизападных настроений – это то, к чему эти политические силы стремились все эти годы. Мы видим, что они по-прежнему делают все для достижения этих целей», — заявил он.
Председатель правящей партии осудил насилие, особенно в отношении журналистов, и подчеркнул, что это «не имеет оправдания и каждый такой факт требует строгой правовой реакции».
Организаторы «Тбилиси Прайда» уже опровергли обвинения лидеров «Грузинской мечты» в возможных связях с Национальным движением.
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