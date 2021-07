Госдепартамент США о возможных санкциях, смерти журналиста и правах ЛГБТ

На вопрос о том, будут ли рассматривать Соединенные Штаты возможность введения санкций в отношении официальных лиц Грузии в связи с насилием, имевшим место 5 июля в Тбилиси, в результате которого не менее 53 журналистов получили увечья, а избитый жестоко оператор одной телекомпании скончался позже, пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил: «У нас есть ряд инструментов в отношении тех, кто ответственен за нарушение прав человека и насилие по всему миру. Конечно, санкции — один из таких инструментов».

«Мы не говорим о санкциях, пока не задействуем их», — заявил пресс-спикер, добавив, что они внимательно следят за ситуацией и надеются, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Пресс-спикер Госдепартамента также отметил, что Соединенные Штаты призывают политических субъектов в Грузии публично осудить насилие. «Что касается властей Грузии, я повторяю наш призыв к тщательному расследованию этого дела, чтобы все лица, причастные к этому чудовищному преступлению, были привлечены к ответственности», — отметил он.

Говоря о смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, пресс-секретарь сказал: «Мы внимательно следим за информацией, связанной с его смертью».

«Безопасность каждого грузинского журналиста и доверие к демократии в Грузии требуют, чтобы все лица, которые напали на мирных демонстрантов и журналистов 5 и 6 июля, а также те, кто подстрекал к насилию, были бы выявлены. Они должны быть задержаны и привлечены к ответственности со всей строгостью закона», — заявил он.

Нед Прайс напомнил руководителям и правоохранительным органам Грузии, что они обязаны защищать всех, кто осуществляет свое конституционное право. «Мы напоминаем им об их обязанности защищать журналистов и их свободу выражения мнений. Мы призываем всех грузин, в том числе представителей власти, публично осудить этот тип насилия, которому нет места в демократии», — добавил Прайс.

Представитель Госдепартамента также заявил, что Соединенные Штаты с гордостью продолжают предпринимать усилия по защите ЛГБТ-сообщества от насилия, оскорблений, криминализации, дискриминации и стигмы и стремятся усиливать местные ЛГБТ-движения и людей. «Мы категорически против насилия в отношении ЛГБТК + сообщества и, конечно, в данном случае также, жестокого насилия в отношении вашего бывшего, уже покойного коллеги».

