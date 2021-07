Гарибашвили не собирается уходить в отставку и вновь говорит о «заговорщиках» против государства

«Естественно, это очередной неудачный заговор против государства. Заговор, спланированный антигосударственными и антицерковными силами, провалился и никогда не состоится в нашей стране», — заявил сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ответ на широкомасштабную акцию протеста с требованием его отставки, прошедшую 11 июля, которая состоялась после смерти оператора телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, избитого гомофобными силами 5 июля.

«Мы все видели, как они пытались использовать трагедию этого человека для достижения своих политических целей. Что может быть аморальнее того, когда пытаешься достичь своих политических целей с помощью трагедии умершего человека», — заявил Ираклий Гарибшвили.

По его словам, оппозиционные телеканалы — «Мтавари архи», «Телекомпания Пирвели» и «Формула» «напрямую управляются» бывшим президентом Михаилом Саакашвили и «на украденные финансы».

Он также выдвинул такие же обвинения против движения «Позор», которое было одним из организаторов «Марша достоинства», запланированного на 5 июля. Марш был отменен из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны правоохранительных органов и насильственной контракции.

По заявлению Ираклия Гарибашвили, цель «реваншистских сил» заключается в том, чтобы «каким-то образом свергнуть власть и снова прийти к власти насильственным путем». «Что, конечно, недостижимо», — добавил он.

Участники вчерашней акции протеста потребовали отставки премьер-министра и его кабинета, а также главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили. Генеральный директор телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что, если их требования не будут выполнены сегодня до 12:00, протест перед зданием Парламента возобновиться в 18:00.

