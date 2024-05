Ираклий Гарибашвили: Агент есть агент и его действия наказуемы

Председатель «Грузинской мечты» и бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал журналистам о проекте закона об «иностранных агентах», во время чего в примирительном тоне высказался о сближении с Западом и большем диалоге с западными партнерами, но в то же время он еще раз озвучил точку зрения правящей партии о том, что организации, финансируемые Западом, могут быть агентами, и подчеркнул важность наказания «агентов».

В ответ на критику западных партнеров Грузии по поводу закона об «иностранных агентах» Гарибашвили заявил, что необходим более широкий диалог с ними, чтобы власть могла должным образом объяснить свою позицию и достичь компромисса. «Я за разряжение этого недоразумения. Все вопросы должны решаться между нами», – заявил Гарибашвили, добавив, что западные партнеры отнеслись к Грузии «несправедливо», когда не предоставили статус кандидата стране в прошлом году несмотря на то, что, по его словам, она этого заслужила больше, чем Молдавия и Украина.

Что касается самого законопроекта, Гарибашвили заявил: «когда происходит так сказать легализация интересов иностранного государства, я как гражданин это не приветствую. Для меня служение интересам чужой страны – это предательство интересов нашей страны… не важно, агентом какой страны ты являешься, будь то Россия, Америка, Африка или Азия, это не важно дело в том, что агент есть агент, действия агента наказуемы, это предательство».

Гарибашвили также заявил: «если то или иное лицо или организация служит интересам иностранного государства, такая организация должна быть закрыта напрямую, без каких-либо церемоний, а такое лицо должно быть наказано». Он также добавил: «как может гражданин Грузии думать о проведении интересов другого государства? Есть только один интерес – это интерес Грузии».

Что касается насилия в Грузии за последние дни, председатель правящей партии заявил, что оно началось из-за «синдрома безнаказанности», который он решительно осуждает. «Как можно бросать камни в полицию, эти радикальные анархисты и непонятные ничто идут прямо на провокации, жгут полицейские машины… это очень серьезное преступление», – сказал Гарибашвили. Что касается фактов избиения граждан полицией, он заявил, что их никто не избивает, а что касается организованных нападений на политиков и активистов, Гарибашвили заявил, что осуждает все виды насилия.

