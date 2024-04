Ираклий Гарибашвили: Грузия не готова вступить в Евросоюз

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, в беседе со СМИ после встречи с представителями партии в рамках предвыборной кампании в Гори 20 апреля, заявил, что Грузия достигла своего максимума, получив статус кандидата в члены ЕС в декабре прошлого года, хотя страна не готова стать государством-членом. По его словам, внутри страны «нет единого мнения» о том, что она готова стать членом.

Отвечая на обвинения в том, что законопроект об «иностранных агентах» препятствует вступлению Грузии в Евросоюз, Гарибашвили заявил: «сегодня Евросоюз не готов к расширению, и это займет время. Следующие шаги зависят от многих факторов». Затем он продолжил: «очень просто хочу вам сказать, что к тому времени, когда страна будет готова и нам скажут, что завтра вы станете членом Евросоюза, этот закон можно будет очень легко отменить, пересмотреть, изменить, принять новый».

Критика «деструктивных» НПО

В беседе с представителями СМИ председатель «Грузинской мечты» раскритиковал те неправительственные организации, которые получают финансирование от фондов и организаций стран-партнеров. «Я неоднократно говорил им (партнерам) напрямую, что мне не нравится, нам не нравится, что ваши государственные организации и фонды финансируют НПО с такой радикальной повесткой дня. Моя позиция заключалась в том, что для нас неприемлемо, когда эти деньги направлялись или направляются на организацию деструктивных, анархистских, экстремистских действий, когда эти деньги направляются на распространение идеологии, направленной против государства».

По его словам, «за многими акциями стояли известные организации, отличающиеся агрессивностью, такие же, как «Позор», получившая финансирование из-за границы и использовавшая эти деньги против правительства, власти и народа, принося тревогу, беспорядок, хаос».

По словам Гарибашвили, подобные неправительственные организации дискредитируют другие неправительственные организации и партнеров страны и «наносят вред нашим отношениям».

Продолжающийся протест против законопроекта об «иностранных агентах»

Комментируя продолжающиеся акции протеста молодежи против законопроекта об «иностранных агентах», Гарибашвили заявил, что среди них есть активисты молодежной организации «Национального движения» и представители других партий. Он поблагодарил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури за хорошее управление протестами.

Говоря о решении шести оппозиционных партий, объявивших мобилизацию и координацию против законопроекта об «иностранных агентах», Гарибашвили заявил, что их цель – разрушение, тревожность и война. По его словам, они не являются независимыми акторами, а являются «агентами влияния» других стран, которые не признают интересы Грузии.

По его словам, закон касается «прозрачности», и те, кто выступает против прозрачности, не имеют ничего общего с демократией и демократическим развитием страны.

Глобальный контекст и ядерная угроза

Гарибашвили также рассказал о «сложной» ситуации в мире и регионе, непредсказуемой безопасности и политической среде. По его словам, никто не знает, какие меры безопасности будут приняты в итоге. Он также напомнил о текущей ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул продолжающуюся войну в Украине и отметил, что никто не знает, когда она закончится, добавив, что существует «реальная опасность» ее перехода на территорию Грузии. Гарибашвили без конкретизации обвинил в этом некоторые безответственные силы и людей. Председатель «Грузинской мечты» заявил, что ситуация в мире и регионе взрывоопасна и что «риторика ядерной войны вернулась. И страны-члены НАТО, и Россия говорят напрямую (об этом)».

«В это время мы тратим время на какие-то внутренние разногласия и недопонимания», – сказал он, – «Знайте одно: мы не позволим, «Грузинская мечта» не допустит никакой дестабилизации». Он также заявил, что «единственная политическая сила, ответственная сила, единственная, которая сегодня сохранила мир и стабильность в стране, это «Грузинская мечта». Если кто и способен сохранить этот мир и стабильность, так это Бидзина Иванишвили, это «грузинская мечта».

Оккупация

Председатель «Грузинской мечты» обвинил оппозицию в том, чтоб она забыла главную проблему – о присутствии оккупационных сил на территории Грузии. «Чей это результат?» — риторически спросил Гарибашвили и обвинил в этом «Национальное движение».

По его словам, именно во время правления «деструктивных сил» Грузия потеряла свои территории. Он также отметил, что если бы не было «Грузинской мечты», не было бы теоретического шанса, что можно будет думать о мире в стране.

«Ползучая оккупация является результатом глупого, антинационального и антигосударственного правительства под названием «Национальное движение», – сказал Гарибашвили.

Изменения в Налоговом кодексе

Отвечая на вопрос, принесут ли пользу Бидзине Иванишвили спорные изменения в Налоговый кодекс, принятые Парламентом Грузии и облегчающие перевод активов из офшоров, Ираклий Гарибашвили ответил, что Бидзина Иванишвили потратил 3 миллиарда долларов на благотворительность и что «сложил голову и отстранил этот ужасный режим, освободил наш народ от угнетения и бед».

Затем он заявил, что если бы Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» не пришли к власти, «этот маньяк Саакашвили и сегодня был бы у власти, была бы беда – не было бы ни безвизового режима, ни евроинтеграции, ни статуса. У вас была бы разрушенная страна».

Заявление бывшего посла США Келли Дегнан

Когда журналисты спросили Гарибашвили о критическом заявлении бывшего посла США Келли Дегнан, он отказался от комментариев и лишь отметил, что «она больше не является американским послом». «Сегодня новым американским послом является очень профессиональная и достойная женщина, и у нас с ней хорошие отношения».

Похвалы в отношении законопроекта об «иностранных агентах» со стороны России

Когда Гарибашвили спросили о прозвучавших из России заявлениях, связанных с законопроектом об «иностранных агентах», он ответил: «в чьих это интересах, кто использует это заявление, опять же радикальная оппозиция».

«Сидим тут на страже, что сказал представитель какой-то страны, что сказал представитель Европы и Америки. Так мы не сможем развиваться, не сможем двигаться вперед. Мы должны делать то, что нужно Грузии и грузинскому народу», – сказал он, – «Сегодня грузинскому народу нужны мир, стабильность и развитие. Страна не нуждается в войне и разрушениях, которые хочет принести ваша партия», – обратился он к журналистам оппозиционной телекомпании.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)