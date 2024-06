Доклад премьер-министра отмечает прогресс во внешней политике, обороне, экономике и управлении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорит об усилиях правительства по реализации правительственной программы с июня 2023 года по май 2024 года в докладе, который представит Парламенту 28 июня. В докладе премьер-министр рассматривает ряд вопросов, в том числе внешнюю политику и политику безопасности Грузии; урегулирование конфликтов и права человека; экономическое и социальное развитие; человеческий капитал и государственное управление.

Внешняя политика

Относительно процесса интеграции в ЕС, в документе говорится, что предоставление Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС вывело процесс вступления страны в ЕС на совершенно новый уровень, на котором усилия Грузии по осуществлению конкретных реформ в рамках 12 определенных приоритетов Европейской комиссией сыграли важную роль.

В документе также говорится, что Грузия приложила значительные усилия в реализации как законодательных, так и институциональных реформ. В частности, было принято до 25 новых законодательных актов и осуществлены институциональные изменения в части обеспечения соблюдения законодательства в соответствии с европейскими нормами и европейскими директивами. «В результате в плане реализации Соглашения об ассоциации Грузия выполнила примерно 55% своих обязательств», – говорится в докладе.

Что касается оккупации Россией территорий Грузии и ситуации на местах, в документе подчеркивается работа правительства над тем, чтобы эта тема оставалась актуальной в международной повестке дня. «Велась интенсивная работа в направлении усиления политики непризнания, нивелирования рисков и предотвращения незаконных контактов оккупационных режимов за рубежом. В этом контексте продолжалось активное сотрудничество со стратегическими партнерами и государствами разных регионов», — говорится в докладе.

Что касается отношений НАТО-Грузия, в документе описываются двусторонние визиты и отмечается, что отношения между Грузией и альянсом были активными.

В документе также говорится, что «в течение отчетного периода сотрудничество с США, как стратегическим партнером Грузии, продолжалось как на исполнительном, так и на законодательном уровне по различным вопросам политических, экономических и внешних отношений, имеющим большое значение для страны. В документе упоминается ряд законодательных актов, принятых США, которые поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Что касается непосредственных соседей Грузии, в докладе говорится, что Турция, Азербайджан и Армения остаются «сильными стратегическими партнерами» Грузии. «Платформа трехстороннего сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией остается важным региональным форматом, в рамках которого в отчетный период активно проводились встречи между различными ведомствами».

В документе сказано: «несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия последовательно выступает и реализует сбалансированную политику, направленную на восстановление стабильности и достижение долгосрочного мира в регионе».

В докладе также упоминаются отношения с КНР и говорится, что после совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Грузией и Китаем двустороннее сотрудничество в сферах политики, экономики, туризма, транспорта, образования и отношений между народами значительно активизировались.

Что касается отношений с Японией, в документе отмечается, что после объявления о стратегическом партнерстве с Китаем и получения статуса страны-кандидата в Евросоюз интерес Японии к Грузии возрос. «Наряду с другим традиционным сотрудничеством, японскую сторону активно интересовали инвестиционный потенциал Грузии и возможности увеличения двусторонней торговли, а также участие в масштабных проектах», – говорится в докладе.

В документе также говорится об отношениях Грузии с Пакистаном, Индией, странами Африки и Восточной Азии, а также государствами Центральной Азии и отдельными странами Евросоюза.

В докладе также отмечается, что за отчетный период Грузию посетили послы-нерезиденты Гватемалы, Кубы, Перу, Сальвадора, Содружества Доминики и Гондураса. «Со странами региона подписано четыре соглашения и вступили в силу два соглашения о безвизовом режиме». В документе также говорится, что «углубление сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна является важным направлением внешней политики Грузии».

Следует отметить, что в 171-страничном документе Украина упоминается всего три раза, поэтому никакой существенной информации о двусторонних отношениях не приводится.

Национальная безопасность и оборона

В документе говорится, что окончательный рабочий вариант Концепции национальной безопасности был разработан в межведомственном рабочем формате при координации Совета национальной безопасности. «Учитывая динамичность среды безопасности, документ регулярно приводится в соответствие с существующей средой».

Что касается документа об оценке угроз, в докладе отмечается, что процесс актуализации документа завершился при координации с Аппаратом СНБ, а окончательный проект был передан в Постоянную межведомственную координационную комиссию СНБ по разработке концептуальных документов на национальном уровне.

Что касается обороноспособности страны, в документе отмечается, что «за отчетный период были предприняты важные шаги в направлении развития возможностей Сил обороны, институционального укрепления Министерства обороны, развития военной промышленности, углубления международного сотрудничества и укрепления межведомственного взаимодействия».

Экономика

В докладе говорится, что «несмотря на значительные внешние вызовы и геополитическую напряженность в постпандемический период, экономика Грузии сохранила устойчивость и продемонстрировала один из самых высоких темпов экономического роста в Европе и регионе в целом».

Высокий экономический рост в 2023 году был обусловлен главным образом увеличением инвестиционной активности: реальные инвестиции выросли на 23%, говорится в докладе, согласно которому в 2023 году наблюдался рост занятости и снижение уровня безработицы.

Согласно документу, средние темпы экономического роста в первом квартале 2024 года составили 7,8%.

В документе обсуждаются такие экономические темы, как занятость, улучшение деловой и инвестиционной среды и конкурентоспособность частного сектора, эффективное использование экономических возможностей и использование потенциала транзитного узла, развитие энергетики и содействие энергетической безопасности, транспорт и логистика, коммуникационные и информационные технологии, развитие туризма, развитие инфраструктуры, региональное развитие, сельское и сельскохозяйственное развитие, охрана окружающей среды.

Социальное развитие и человеческий капитал

Наряду с другими достижениями, правительство гордится тем, что постоянно осуществляется обеспечение пенсиями по возрасту для целевых групп, а также денежными пособиями лиц с ограниченными возможностями (в том числе детей), репрессированных, ВПЛ, людей, живущих в высокогорных регионах, ветеранов войны, людей, живущих за чертой бедности и других категорий. Особый акцент делается на содействии улучшению демографической ситуации.

В документе говорится, что в соответствии со «Стратегией культуры 2025» Министерство культуры в рамках различных программ продолжает содействовать развитию культуры и творческих индустрий в области литературы, театра, музыки, кино, изобразительного искусства, фольклора, защиты культурного наследия, развитию культурной инфраструктуры, международному продвижению национальной культуры и в направлении интернационализации, доступа к культуре и развития художественного образования.

Государственное управление

В этой главе, среди прочего, подчеркиваются усилия по укреплению разработки и координации политики. Правительство заявляет, что при поддержке партнеров по развитию в течение отчетного периода «продолжались интенсивные меры» в плане постоянного укрепления потенциала публичных служащих.

В документе говорится, что в направлении развития публичной службы Бюро публичной службы разработало первоначальную рабочую версию Стратегии и Плана действий по развитию публичной службы, в которой подчеркивается в контексте государственного управления важность развития публичной службы и наличие сильных, подотчетных и эффективных публичных институтов.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)