Омбудсмен и ГПЦ договорились о совместном посещении пансиона в Ниноцминда

Народный защитник Грузии Нино Ломджария и недавно назначенный глава детского пансиона в Ниноцминда, епископ Иакоб Бодбийский на встрече 17 июня договорились о совместном посещении пансиона на следующей неделе.

«Поскольку у детей тоже есть отчуждение с народным защитником, я хочу, чтобы мы провели мониторинг таким образом, чтобы между нами было доверие, и чтобы находящиеся там люди не были враждебно настроены к нам», — заявила Нино Ломджария после встречи.

«Этот визит разрядит ситуацию», — сказала омбудсмен, добавив, что после этого у представителей Аппарата омбудсмена будет возможность провести мониторинг в пансионе. Нино Ломджария также отметила, что социальные работники продолжают оценивать потребности детей, оставшихся в пансионе, и принимать решения, исходя из их наилучших интересов.

«Мы все согласны с тем, что пансионы крупных размеров не подходят для детей», — сказала омбудсмен, подчеркнув важность обеспечения того, чтобы такие учреждения соответствовали международным стандартам, и чтобы их деятельность была «прозрачной и открытой».

В свою очередь, епископ Иакоб заявил, что пансион в Ниноцминда будет преобразован в т.н. Дневной центр и в одном доме будут размещены максимум 6 детей в соответствии с «мировым стандартом».

Он также отметил, что сотрудники, в отношении которых были претензии хотя бы со стороны одного воспитанника, больше не будут работать в пансионе, и Церковь не станет выяснять, «лжет ли ребенок».

Епископ Иакоб также обвинил журналистов в создании напряженной обстановки вокруг пансиона, заявив, что это «большой стресс для детей», который им очень трудно преодолеть.

Предыстория

Пансион под патронажем Патриархии ГПЦ в очередной раз попал в центр общественного внимания после того, как представителям Аппарата народного защитника дважды отказывали во допуске на объект для мониторинга. В результате Комитет ООН по правам ребенка издал временную меру и поручил государству обеспечить «немедленную» проверку состояния пансиона.

На фоне нескольких недель споров Тбилисский городской суд постановил вывести детей с ограниченными возможностями из Ниноцминдского пансиона. Патриархия ГПЦ планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции. По данным Государственного агентства по опеке, на сегодняшний день из интерната уже выведено 30 детей, в том числе 7 детей с ограниченными возможностями. По данным агентства, за остальными 23 детьми наблюдают круглосуточно.

Епископ Иакоб заявил вчера журналистам, что работу в пансионе продолжат только 19 из более чем 40 воспитателей. Это решение он объяснил сокращением количества воспитанников.

