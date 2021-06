НПО призывают правительство незамедлительно вмешаться в дела Ниноцминдского детского пансиона

Коалиция за равенство, которая объединяет 11 местных НПО, заявила 3 ​​июня, что ситуация в детском доме в Ниноцминда, находящемся под кураторством Патриархии Грузии, «вызывает тревогу» и что «государству необходимо немедленно и строго вмешаться» в происходящие события, чтобы представитель Аппарата народного защитника получил доступ в пансион.

По мнению НПО, в то время, когда представителя народного защитника не допускают в учреждение, вызывает «беспокойство», что туда допустили «пророссийское» СМИ Левана Васадзе «Альт Инфо» и представителей других насильственных группировок, Александра и Гурама Палавандишвили и директора «Грузинско-русского общественного центра Примакова» Дмитрия Лорткипанидзе.

Правозащитники также отметили, что богослужение в пансионе провел подозреваемый в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего Серафим Джоджуа, епископ, уволенный из епархии Боржоми и Бакуриани.

Реакция неправительственных организаций последовала за заявлением народного защитника, согласно которому, с 2016 года возбуждено 4 уголовных дела по фактам предполагаемого насилия в детском пансионе в Ниноцминда, в том числе по делу о возможном изнасиловании. Вчера вечером гражданские движения «Позор» и «Пора» провели акцию протеста перед зданием Генеральной прокуратуры, чтобы опротестовать ситуацию в детском доме в Ниноцминда. По некоторым сообщениям, в ходе акции протеста было задержано 9 участников акции. Со ссылкой на МВД СМИ сообщили, что задержанных освободили под подписку. Как сообщает движение «Позор», при задержании пострадали двое активиста, которым получили повреждения рук.

Утверждения о предполагаемом насилии

В беседе с представителями СМИ, несколько лиц, которые ранее были воспитанниками Ниноцминдского детского дома, вспомнили факты различных видов насилия в их отношении в пансионе. По утверждению одного из них, воспитатели били воспитанников заведения деревянными палками и линейками. По его же словам, один из воспитанников около 6-7 лет даже умер во время избиения. «Туда въехала одна машина, но это была не полиция. Этого ребенка накрыли чем-то (куском ткани) и унесли», – добавил он.

3 июня МВД сообщило, что на основании информации, распространенной различными СМИ, начато расследование возможных преступлений против детей в Ниноцминдском пансионе по первой прима части статьи 126 Уголовного кодекса Грузии, которая касается насилие в отношении лиц в немощном состоянии и предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы до двух лет. В МВД не уточнили, какие случаи расследуются.

Директор Государственного агентства заботы и по оказанию помощи жертвам торговли людьми Мери Маглаперидзе заявила, что после того, как социальному работнику разрешили войти в учреждение, шесть бенефициаров выразили желание покинуть пансион и изменить форму заботы над ними, и они «уже выведены из учреждения». Кроме того, все еще продолжается работа с еще 10 детьми и процесс оценки других детей. По словам Маглаперидзе, специальная группа будет находиться на месте до тех пор, пока не убедятся, что «там все спокойно».

По ее словам, последнее сообщение о психологическом насилии от проживающего в Ниноцминдском пансионе ребенка поступило 10 дней назад.

