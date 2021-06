Суд вынес решение о выводе детей ограниченными возможностями из Ниноцминдского пансиона

Согласно временному постановлению Тбилисского городского суда, которое было опубликовано 5 июня, дети с ограниченными возможностями покинут Ниноцминдский пансион, находящийся под патронажем Патриархии ГПЦ.

За день до решения суда неправительственная организация «Партнерство за права человека», работающая по правам детей, обратилась в суд с ходатайством. Организация утверждала, что жизни и здоровью детей угрожает опасность, и поэтому потребовала их перевода из пансиона в другое учреждение государственной опеки, а также их передачи на воспитание по доверенности или реинтеграцию в биологические семьи.

Суд отметил, что временное решение применяется только к детям с ограниченными возможностями, поскольку «Партнерство за права человека» имеет право подавать ходатайства только от имени детей с ограниченными возможностями. Тем не менее в постановлении говорится, что Агентство государственной опеки, которое отвечает за защиту детей в учреждениях государственной опеки, может также обратиться в суд с просьбой об изъятии других детей.

Неизвестно, сколько детей покинут Ниноцминдский пансион. Также неизвестно, сколько детей сейчас проживает в учреждении. По информации омбудсмена Грузии и нынешнего руководителя пансиона епископа Спиридона, на данный момент их количество колеблется от 50 до 150.

Между тем, Государственное агентство по опеке и помощи жертвам торговли людьми заявило 4 июня, что после того, как Служба опеки над детьми получила возможность войти в Ниноцминдский детский пансион, шесть несовершеннолетних выразили желание покинуть учреждение. Примечательно, что заявлением агентства последовало прямое включение в Facebook епископа Спиридона, где видно, как он звонит родственникам детей и просит подтвердить ему, что они не хотят, чтобы государство забирало детей из пансиона. На кадрах также видны находящиеся там же социальные работники.

Видеозаписи епископа были представлены суду организацией «Партнерство за права человека» в качестве доказательства того, что жизни и здоровью детей в пансионе угрожает опасность.

Представитель организации Ана Арганашвили заявила, что, хотя суд постановил забрать только детей с ограниченными возможностями, решение суда означает, что все дети в школе-интернате находятся в опасности.

Другие события

5 июня пансионат посетили представители Агентства государственной опеки и депутаты правящей Грузинской мечты. Народный защитник Грузии до сих пор не имеет возможности войти в учреждение и провести там мониторинг.

Представитель Государственного агентства по опеке Элене Марташвили заявила, что социальные работники останутся в пансионе, чтобы изучить потребности всех детей, после чего они разработают план действий.

«Главное – это две вещи – чтобы права детей в этом учреждении были защищены, и второе, чтобы в обществе не было даже сомнений в том, что эти права защищены. Эти два вопроса сегодня полностью гарантированы», – сказал депутат Грузинской мечты Шалва Папуашвили. По его словам, мониторинг – это «законная компетенция» народного защитника и «это, конечно, будет обеспечено».

В последние дни усилилась критика в адрес властей за его нежелание принимать меры по указанному вопросу из-за того, что как считает часть общественности, власти не желают вызвать раздражения влиятельной Грузинской Православной Церкви. Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия не желает портить отношения с Патриархией и что резкие заявления не являются выходом. По его словам, и права детей, так же как и Церковь – это «чувствительные» вопросы.

