Патриархия Грузии обжалует решение суда о Ниноцминдском пансионе

Патриархия ГПЦ заявила 6 июня, что обжалует временное решение Тбилисского городского суда в связи с Ниноцминдским детским пансионом, которое предусматривает изъятие из пансиона детей с ограниченными возможностями.

Патриархия заявляет, что в суде не были представлены соответствующие доказательства, «подтверждающие жестокое обращение и насилие в отношении несовершеннолетних». Кроме того, администрации и сотрудникам пансионата не была предоставлена ​​возможность изложить свою позицию.

Отметив, что ситуация в пансионе не была оценена «компетентными специалистами», Патриархия Грузии заявила, что «ускоренный процесс вывода бенефициаров из пансиона не отвечает интересам детей» и «противоречит надлежащей защите их прав».

Объясняя «позднее» подключение к вопросу Патриархия заявила, что «в связи с проблемами доступа у народного защитника в Ниноцминдский пансион никто к нам не обращался и об этом стало известно через СМИ».

«В настоящее время ситуация изменилась», – заявили в Патриархии, добавив, что на месте присутствуют социальные работники, а за бенефициарами ведется круглосуточное наблюдение. «В отношении детей Церковь по-прежнему будет сотрудничать с соответствующими ведомствами и организациями в соответствии со стандартами, установленными законодательством Грузии», – заявила Патриархия.

В отличие от Патриархии, епископ Поти и Хоби Григол Бербичашвили выразил надежду, что решение суда будет исполнено «без каких-либо трудностей и сопротивления». По его словам, ситуация не усугубилась бы, если бы мониторинг народного защитника не был бы ограничен, что вызвало подозрения в обществе.

По данным Государственного агентства по опеке, на данном этапе из пансиона выведены 20 детей, в том числе семь детей с ограниченными возможностями. Неизвестно, входят ли в их число шесть детей, которые были выведены ранее.

Гражданское общество приветствовало решение суда

Сорок местных НПО, занимающихся проблемами психического здоровья детей и подростков, приветствовали решение суда, но подчеркнули, что «важно, чтобы из пансиона были выведены все воспитанники».

НПО призвали власти принять дополнительные меры. По их словам, должна быть создана «специальная комиссия», которая будет укомплектована соответствующими профессиональными специалистами, включая юристов, психологов и социальных работников, для расследования всех возможных преступлений в Ниноцминдском пансионе в соответствии с «международными стандартами».

«По оценке Международного совета жертв пыток (IRCT), факты, выявленные в эти дни из разговоров бывших воспитанников, равносильны пыткам и жестокому обращению», – заявили организации.

Они подчеркнули важность создания безопасных условий для детей, выведенных из пансиона, и заявили, что важно, чтобы специалисты оценили их психологическое состояние и, при необходимости, оказали им квалифицированную помощь или направили их в соответствующие службы психического здравоохранения.

