Омбудсмен призывает NAEC назначить дополнительный экзамен для абитуриента, который не смог присутствовать на национальном экзамене

По заявлению народного защитника Грузии, решение «Национального центра оценки и экзаменов» (NAEC), согласно которому одному из абитуриентов не был назначен дополнительный экзамен несмотря на проблемы со здоровьем, было посчитано необоснованным ограничением гарантированного Конституцией права на получение высшего образования.

Сегодня омбудсмен обратился в «Национальный центр оценки и экзаменов» с рекомендацией, требуя немедленного назначения дополнительного экзамена по истории с целью обеспечения права абитуриента на получение высшего образования.

Указанный выше абитуриент должен был сдавать экзамен по истории 17 июля, но накануне ему сделали операцию по удалению зуба, в связи с чем в день экзамена у него поднялась высокая температура. Его мать обратилась в NAEC уже на следующий день с просьбой допустить абитуриента к дополнительному экзамену по истории. 21 июля директор «Национального центра оценки и экзаменов» объявил 25 июля датой дополнительного экзамена, хотя письмо об этом было передано родителю абитуриента 24 июля, которое было доставлено 25 июля. Следовательно, абитуриент не смог присутствовать на дополнительном экзамене.

Организация, защищающая права абитуриента – «Партнерство за права человека» (PHR) 26 июля обратилась в Тбилисский городской суд, судья которого в течение 24 часов вынес решение и поручил NAEC назначить дополнительный экзамен абитуриенту. Однако 2 августа административный орган отказался от исполнения временного постановления суда, так как экзаменационный процесс уже завершен, и, по их словам, «допустить абитуриента к уже проведенному экзамену невозможно».

В тот же день родительницы абитуриента объявила голодовку в знак протеста у здания «Национального центра оценки и экзаменов». В интервью телеканалу «Формула» она заявила, что воспользуется своим «последним правом на жизнь» и будет продолжать протестовать до тех пор, пока не получит ответ на это «мошенничество». 3 августа организация, защищающая права абитуриента, подала жалобу на Экзаменационный центр в МВД и обратилась в Национальное исполнительное бюро с ходатайством о принудительном исполнении.

В сегодняшнем заявлении народного защитника говорится, что в результате изучения рассматриваемого дела установлено, что «при рассмотрении вопроса о допуске абитуриента к дополнительному экзамену по истории «Национальный центр оценки и экзаменов» нарушил принцип справедливого административного делопроизводства и «надлежащего управления» и не предоставил заявителю информацию о дополнительном экзамене по истории в разумный срок».

В то же время «народный защитник считает, что у административного органа еще есть время для обеспечения права абитуриента на получение высшего образования и выполнения временного постановления Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда от 27 июля 2023 года. Объективных фактических и правовых обстоятельств, препятствующих совершению указанного действия, нет».

Омбудсмен Грузии призывает NAEC в будущем также учитывать данную рекомендацию и «при рассмотрении каждого случая ограничения прав действовать в полном соответствии с требованиями закона и должным образом информировать тех, чьи интересы могут быть затронуты его решением».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)