Студент был исключен из общежития университета Патриархии, предположительно из-за его показаний о Ниноцминдском пансионе

Народный защитник Грузии заявил 9 июня, что бывшего воспитанника Ниноцминдского детского пансиона, 18-летнего Луку Хачидзе, предположительно вынудили покинуть общежитие Университета Святого Тбел Абусеридзе Патриархии ГПЦ после того, как он предоставил правоохранительным органам информацию о предполагаемых фактах насилия во время его пребывание в пансионе.

Эта информация распространилась на фоне обвинений о предполагаемом физическом и психологическом насилии над воспитанниками в Ниноцминдском пансионе.

Аппарат омбудсмена отметил, что 18-летний студент был «временно помещен в безопасную среду» в результате коммуникации с соответствующими органами, и подчеркнул, что народный защитник будет контролировать процесс предоставления ему долгосрочного жилья, поскольку у него нет жилья.

Омбудсмен уже начал изучение факта предполагаемой дискриминации в отношении бывшего воспитанника пансиона.

Лука Хачидзе сообщил СМИ, что один из надзирателей сказал ему собрать багаж и уйти. Юрист Патриархии Эдишер Карчава опроверг информацию об исключении студента из общежития, заявив, что «это слухи» и «это неправда».

«Civil.ge» пытался связаться с университетом для комментария, но безуспешно. «Civil.ge» также обратился в Министерство образования, ответ будет отражен в материале, как только он будет получен.

Ответ епископа Спиридона

Епископ Спиридон Абуладзе, который руководит Ниноцминдским пансионом и Университетом Святого Тбел Абусеридзе, на обвинения сегодня ответил в видеообращении, в котором заявил, что информация о том, что якобы первокурсник был исключен из университета, «не соответствует действительности». Однако из его заявления не было ясно, относилось ли это также к исключению студента из общежития.

Он также отметил, что Церковь обеспечила 18-летнего молодого человека всем, и он ни в чем не нуждался. «Мы поражены тем, что побудило этого ребенка и что так изменило его мнение, что он так поступил», — заявил епископ, который в произошедшем обвиняя неправительственные организации и омбудсмена. «Страна должна встать на ноги, чтобы у нас не было такого поколения», — добавил он.

По заявлению епископа, забирая детей из Ниноцминдского детского пансиона, неправительственные организации и народный защитник пытаются заставить исчезнуть «грузинский ген» и «грузинский менталитет» в Ниноцминда.

Предыстория

Пансион под патронажем Патриархии ГПЦ в очередной раз попал в центр общественного внимания после того, как представителям Аппарата народного защитника дважды отказывали во допуске на объект для мониторинга. В результате Комитет ООН по правам ребенка издал временную меру и поручил государству обеспечить «немедленную» проверку состояния пансиона.

На фоне нескольких недель споров Тбилисский городской суд постановил вывести детей с ограниченными возможностями из Ниноцминдского пансиона. Патриархия ГПЦ планирует обжаловать решение в вышестоящей инстанции. По данным Государственного агентства по опеке, на сегодняшний день из интерната уже выведено 25 детей, в том числе 7 детей с ограниченными возможностями. По данным агентства, за остальными 28 детьми наблюдают круглосуточно.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)