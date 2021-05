Представителей Аппарата омбудсмена по-прежнему не впустили в детский пансион в Ниноцминда

Народный защитник Грузии заявил 19 мая, что представителей его аппарата по-прежнему не пускают в детский пансион в Ниноцминда, в котором проживают 56 детей, и который находится под надзором Грузинской Православной Церкви. Сотрудники учреждения не пожелали общаться с представителями службы мониторинга Аппарата омбудсмена и причиной этого назвали «указания руководителя».

По словам омбудсмена, представители его аппарата также посетили Публичную школу Ниноцминда, однако там не было ни одного ребенка из пансиона, что, по словам народного защитника, указывает на то, что в учреждении заранее имелась информация о предстоящем визите мониторов.

По информации народного защитника, с 2017 года учреждение дважды оценивалось регулирующим агентством и среди выявленных нарушений были вопросы защиты бенефициаров от инфекционных заболеваний, разработка рациона питания и вопросы отдыха, при этом бенефициаров в комнатах превышало допустимый порог.

Омбудсмен также напомнил, что 15 апреля представителям его офиса также не разрешили войти в пансион, в связи с чем Комитет ООН по правам ребенка издал временную меру и поручил соответствующему государственному надзорному органу «немедленно» обеспечить проверку ситуации в пансионе.

По словам народного защитника, несмотря на то, что после этого государственному социальному работнику была предоставлена ​​возможность посетить учреждение, это не может считаться выполнением временной меры, поскольку «Агентство не является органом, осуществляющим мониторинг защиты прав ребенка в стране в соответствии с Конституцией и законодательством».

По оценке омбудсмена, государство «фактически не осуществляет надзор за лицензированным им же учреждением», тем самым «игнорируя наилучшие интересы» 56 несовершеннолетних, находящихся под опекой.

Народный защитник оценит степень сотрудничества между государственными ведомствами в рамках реализации временных мер Комитета по правам ребенка, «неэффективность и несвоевременность» принимаемых ими мер. В Аппарате омбудсмена также начато делопроизводство в связи с невыполнением законного требования народного защитника Грузии.

Ответ Православной Церкви

Митрополит Ахалкалакской, Кумурдской и Карской епархии Николоз Пачуашвили заявил 20 мая, что у них есть «серьезные сомнения» в квалификации представителя омбудсмена. По его словам, проблем с допуском народного защитника и его представителя в пансион не существует, но «мы должны убедиться, что сотрудники подготовлены должным образом».

После того, как 15 апреля представителя Аппарата омбудсмена впервые не пустили в пансион, руководитель Службы по связям с общественностью ГПЦ, архиепископ Андриа Джагмаидзе заявил, что из-за «несбалансированных» заявлений о Церкви «у народного защитника не хватило авторитета» для того, чтобы его допустили в учреждение. «Финансовая сторона в порядке, жизнь детей в внутри обеспечена, и в целом считается, что у детей очень хорошие условия», – добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)