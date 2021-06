Детский пансион в Ниноцминда возглавит епископ Бодбийский Иакоб

После нескольких недель разногласий по поводу детского пансиона в Ниноцминда Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II назначил 14 июня епископа Бодбийского Иакоба (Константин Иакобашвили) руководителем пансиона. Он сменил на этом посту Схалтского епископа Спиридона Позже Патриархия ГПЦ заявила, что епископ Спиридон, возглавлявший пансион в течение 17 лет, ушел в отставку по собственному решению.

Вскоре после назначения епископ Иакоб допустил журналистов в пансион и сделал заявление. «Останутся только те дети, которые хотят остаться», — сказал он, добавив, что пансион будет преобразован в «учреждение дома малого типа-домик» в соответствии с международными стандартами и планами епископа Спиридона.

На вопрос, будет ли возможность у народного защитника войти в пансион для мониторинга в период, когда учреждение будет возглавлять он, епископ Иакоб сказал, что «пока рано говорить об этом». «Я ознакомлюсь с ситуацией, а потом приму решение», — сказал он.

За день до своего назначения епископ Иакоб и местоблюститель Патриарха митрополит Сенаки и Чхороцку Шио (Муджири) встретились с послом ЕС Карлом Харцелем, а также представителями Министерства здравоохранения, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и World Vision. Участники встречи обсудили позицию Грузинской Православной Церкви в отношении пансиона Ниноцминда.

Епископ Иакоб известен своими политическими заявлениями, включая предполагаемую предвыборную агитацию во время богослужений. Недавно 59-летний епископ открыто выступил против бывшего премьер-министра Георгия Гахария, а также бывшего президента Михаила Саакашвили. Он также сказал, что в случае необходимости он «обязательно» вмешается в политический процесс, подчеркнув, что политическая партия, которую он поддерживает, обязательно получит значительную поддержку.

Назначению епископа Иакоба главой пансиона предшествовали его заявления, оправдывающие насилие, имевшее место в пансионе, в том числе, он сказал: «что удивительного, если там старший, более сильный если не сможет добиться понимания от младшего, чтобы подошел к нему и применил силу».

Предыстория

Детский пансион Ниноцминда, который находящийся под надзором Патриархии, снова оказался в центре внимания после того, как представителям народного защитника дважды отказывали в допуске на объект для мониторинга. В результате Комитет ООН по правам ребенка издал временную меру, предписывающую государству обеспечить «немедленную» проверку состояния в пансионе.

На фоне нескольких недель споров Тбилисский городской суд постановил вывести детей с ограниченными возможностями из Ниноцминдского пансиона. Патриархия ГПЦ планирует обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. По данным Государственного агентства по опеке, на сегодняшний день из интерната уже выведены 30 детей, в том числе 7 детей с ограниченными возможностями. По данным агентства, за оставшимися 23 детьми наблюдают круглосуточно.

