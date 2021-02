Оппозиция анонсирует новые акции протеста

Лидеры оппозиционных партий, находящихся в режиме бойкота, их сторонники и активисты в очередной раз собрались сегодня у здания Парламента с требованием освобождения «политических заключенных» и назначения новых выборов. Сегодня оппозиция также объявила о планах проведения нескольких акций протеста в столице в течение следующих двух недель.

Участники акции протеста начали собираться к часу дня у здания Тбилисской филармонии, откуда шествием направились к зданию Парламента, где лидеры оппозиции обратились к собравшимся.

Одна из лидеров Единого национального движения Хатиа Деканоидзе зачитала митингующим письмо председателя ЕНД Ники Мелия, отправленное из тюрьмы, в котором он благодарит своих сторонников за поддержку и призвал их бороться «до окончательной победы».

После этого Деканоидзе представила план акций протеста на ближайшие две недели. В частности, 2 марта оппозиция намерена пикетировать здание Парламента, а 5 марта – здание Канцелярии правительства. 9 марта акция протеста пройдет перед зданием МВД, 11 марта – перед Городским судом, а 13 марта оппозиция снова соберется перед зданием Парламента.

Деканоидзе также отметила, что сегодня оппозиция поставит палатки перед зданием Парламента и превратит прилегающую к законодательному органу территорию в очаг «постоянного протеста». «Мы не собираемся мириться с этой несправедливостью», – добавила она.

Один из лидеров партии Лело Бадри Джапарци также обратился к собравшимся, которых ознакомил с общими требованиями об освобождении председателя ЕНД Ники Мелия и одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа из заключения, а также о назначении новых выборов с целью разрядки существующего в стране кризиса и подчеркнул, что «эта позиция не будет пересмотрена».

После выступления лидеров митингующие прошли шествием от здания Парламента к Канцелярии правительства.

Акции протеста в стране возобновились после того, как 23 февраля правоохранители задержали председателя ЕНД Нику Мелия в результате спецоперации в офисе оппозиционной партии.

За день до задержания Ники Мелия Ираклий Гарибашвили был в очередной раз утвержден Парламентом на пост премьер-министра. Гарибашвили был выдвинут правящей партией кандидатом на должность главы правительства после того, как 18 февраля Георгий Гахария ушел в отставку из-за разногласий внутри правящей команды по вопросу о задержании Ники Мелия.

Прокуратура потребовала задержания Мелия после того, как последний отказался внести дополнительный залог в размере 40 000 лари после того, как в ноябре прошлого года в знак протеста против «сфальсифицированных» выборов выбросил электронный браслет мониторинга. Большая часть оппозиции до сих пор не признает результаты октябрьских парламентских выборов и отказывается проходить в Парламент.

Примечательно, что изначально Мелия должен был выплатить залог в размере 30 000 лари по делу об организации и руководства группового насилия во время антиоккупационной акции протеста 20-21 июня 2019 года, которые он заплатил.

