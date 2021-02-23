Акция протеста у здания Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge
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На сегодняшнем митинге оппозиция проанонсировала новую масштабную акцию протеста

23/02/2021 - 19:06
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Лидеры и сторонники оппозиции собрались перед Канцелярией правительства, чтобы выразить протест против правительства властей после задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

К собравшимся обратились лидеры Единого национального движения, Европейской Грузии, Лело и Лейбористской партии, которые объявили, что 26 февраля собираются провести масштабное протестное шествие от здания Тбилисской филармонии.

В своем выступлении одна из лидеров Единого национального движения Хатиа Деканоидзе заявила, что оппозиция начинает «освободительное движение», и что сейчас не время для партийных разногласий. По ее словам, арестовав Нику Мелия, Грузинская мечта решила окончательно захватить страну в свои руки.

После выступлений лидеров протестующие прошли шествием от территории Канцелярии правительства к зданию Парламента, где до сих пор продолжается акция протеста.

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23/02/2021 - 19:06
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