На сегодняшнем митинге оппозиция проанонсировала новую масштабную акцию протеста

Лидеры и сторонники оппозиции собрались перед Канцелярией правительства, чтобы выразить протест против правительства властей после задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

К собравшимся обратились лидеры Единого национального движения, Европейской Грузии, Лело и Лейбористской партии, которые объявили, что 26 февраля собираются провести масштабное протестное шествие от здания Тбилисской филармонии.

В своем выступлении одна из лидеров Единого национального движения Хатиа Деканоидзе заявила, что оппозиция начинает «освободительное движение», и что сейчас не время для партийных разногласий. По ее словам, арестовав Нику Мелия, Грузинская мечта решила окончательно захватить страну в свои руки.

После выступлений лидеров протестующие прошли шествием от территории Канцелярии правительства к зданию Парламента, где до сих пор продолжается акция протеста.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)