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Фоторепортаж: Акция протеста оппозиции после ареста Ники Мелия
После задержания правоохранителями председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия в результате полицейской спецоперации, проведенной в офисе оппозиционной партии, лидеры различных оппозиционных партий и их сторонники собрались перед зданием Канцелярии правительства в знак протеста, после чего переместились к зданию Парламента, установили палатки и продолжили акцию протесту на проспекте Руствели.
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