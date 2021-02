Фоторепортаж: Акция протеста оппозиции после ареста Ники Мелия

После задержания правоохранителями председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия в результате полицейской спецоперации, проведенной в офисе оппозиционной партии, лидеры различных оппозиционных партий и их сторонники собрались перед зданием Канцелярии правительства в знак протеста, после чего переместились к зданию Парламента, установили палатки и продолжили акцию протесту на проспекте Руствели.

Акция протеста у здания Канцелярии правительства, 23 февраля, 2021 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Георгий Барамидзе, член Единого национального движения, обращается к митингующим перед канцелярией правительства, 23 февраля 2021 г. Фото: Гурам Мурадов / CIvil.ge

Бывший член партии Европейская Грузия Элене Хоштария и представитель партии «Лело» Саба Буадзе, вместе с другими протестующими направляются от здания Канцелярии правительства к Парламенту, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Шествие протестующих от здания Канцелярии правительства к зданию Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Акция протеста перед зданием Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Акция протеста перед зданием Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Анзор Мелиа, отец задержанного лидера ЕНД Ники Мелия, обращается к протестующим перед зданием Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Хатиа Деканоидзе, представитель Единого национального движения, обращается к собравшимся перед зданием Парламента, 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Участник акции протеста с транспарантом – «Грузия оккупирована на 100%», 23 февраля 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Участница акции протеста с транспарантом – «Грузинским Гавриловым», 23 февраля, 2021 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Баннер в форме карты Грузии с надписью – «Пространство свободы», 23 февраля, 2021 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

Велосипедист с транспарантом – «Свобода», 23 февраля, 2021 г., Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge

