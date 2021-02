Политики оценивают выражение доверия кабинету Ираклия Гарибашвили

Парламент Грузии выразил доверие премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительственной команде из 11 человек на пленарном заседании 22 февраля.

Ираклий Гарибашвили посвятил значительную часть своего выступления в законодательном органе критике прежней власти и оппозиции, бойкотирующей работу Парламента. Он также обвинил «деструктивную» часть оппозиции в «преднамеренном саботаже» против государства и «категорически» исключил любой диалог с ними по вопросу назначения новых выборов.

За объявлением доверия в очередной раз Ираклию Гарибашвили на пост премьер-министра последовали отклики со стороны представителей правящей команды и оппозиции. «Civil.ge» высказывает их отличающиеся мнения по этому вопросу.

Комментарии представителей правящей команды

Ираклий Кобахидзе – председатель Грузинской мечты: «Ираклий Гарибашвили добивался успеха везде, где работал до этого. У него очень прочная и логичная основа – это образование и профессионализм, это принципиальность. Ираклий Гарибашвили хорошо знает цену государства, права, закона и достоинства, и что самое главное – патриотизма. Ираклий Гарибашвили любит свою Родину и свой народ. Все это создает твердую уверенность в том, что Ираклий Гарибашвили будет очень успешным премьер-министром. Как я уже упоминал, он подписал Соглашение об ассоциации (с ЕС), и символично, что в 2024 году он, как премьер-министр подаст официальную заявку на вступление Грузии в Евросоюз».

Мамука Мдинарадзе – председатель фракции Грузинская мечта: «Ираклий Гарибашвили, о личных качествах которого я больше не буду говорить… начиная с 2011 года, когда он вступил в неравную борьбу и вместе с другими, положил голову за свободу. Это была настоящая битва. Начиная с этого самопожертвования, а затем продолжая подписанием Соглашения об ассоциации, некоторый положительный опыт уже есть в качестве основы и отправной точки для того, чтобы свободно предположить, что у нас будет успешный Кабинет министров, который возьмет на себя ответственность за реализацию нашей программы вместе с нами».

Комментарии представителей оппозиции

Тина Бокучава – Единое национальное движение: «Все партнеры говорят, что сейчас самое главное – это деэскалация. Назначение Гарибашвили, с той безрассудной риторикой, которую мы слышали от этого пентюха с парламентской трибуны, указывает на то, что Иванишвили не хочет выбирать мирный путь, он не хочет выбирать путь переговоров. Он хочет развития событий по насильственному сценарию. Он (Иванишвили) выбрал радикального черносотенца Гарибашвили, чтобы отказаться от переговоров (с оппозицией), но в конце концов ему все равно придется сесть за стол переговоров, потому что наши международные партнеры не позволят событиям развиваться насильственно в этой стране».

Гиги Угулава – Европейская Грузия: «То, что страна находится в кризисе, видно из того, что мы получили премьер-министра, который вообще не понимает, как работает экономика в то время, когда нам больше всего нужны люди, которые разбираются в экономике и которому доверяли бы инвесторы, чтобы привлечь инвестиции, и чтобы мы смогли выйти из этого кризиса. В итоге до конца оформлено правительство «Карту банка» и кумов Бидзины Иванишвили».

Тако Чарквиани – Закон и справедливость: «Невозможно уступить грузинскую государственность, даже если придется умереть, никак не оставлю Грузию, передаваемую России. Я говорю вам, что сегодняшний премьер-министр – это российская тема, это человек, работающий на Россию».

