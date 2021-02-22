Парламент выразил доверие кабинету Ираклия Гарибашвили
Парламент Грузии на своем пленарном заседании 22 февраля выразил доверие премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительственной команде из 11 человек.
За выражение доверия новому правительству единогласно проголосовали 89 депутатов Грузинской мечты. Депутаты от партии «Граждане» голосовали против, а Европейские социалисты не участвовали в голосовании.
После выдвижения Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра пост вакантную должность министра обороны занял его заместитель Джуаншер Бурчуладзе. Изменение коснулось еще одной министерской должности. Майю Цкитишвили на посту министра регионального развития и инфраструктуры заменил также ее заместитель Ираклий Карселадзе.
Ниже представлены остальные члены Кабинета министров:
- Министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
- Министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;
- Министр экономики и устойчивого развития – Натиа Турнава;
- Министр финансов – Иване Мачавариани;
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили;
- Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Экатерине Тикарадзе;
- Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;
- Министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе;
- Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Теа Ахвледиани.
Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра правящей партией 18 февраля после того, как Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри команды по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.
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