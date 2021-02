Парламент выразил доверие кабинету Ираклия Гарибашвили

Парламент Грузии на своем пленарном заседании 22 февраля выразил доверие премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительственной команде из 11 человек.

За выражение доверия новому правительству единогласно проголосовали 89 депутатов Грузинской мечты. Депутаты от партии «Граждане» голосовали против, а Европейские социалисты не участвовали в голосовании.

После выдвижения Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра пост вакантную должность министра обороны занял его заместитель Джуаншер Бурчуладзе. Изменение коснулось еще одной министерской должности. Майю Цкитишвили на посту министра регионального развития и инфраструктуры заменил также ее заместитель Ираклий Карселадзе.

Ниже представлены остальные члены Кабинета министров:

Министр иностранных дел – Давид Залкалиани ;

; Министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури ;

; Министр экономики и устойчивого развития – Натиа Турнава ;

; Министр финансов – Иване Мачавариани ;

; Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили ;

; Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Экатерине Тикарадзе ;

; Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели ;

; Министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе ;

; Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Теа Ахвледиани.

Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра правящей партией 18 февраля после того, как Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри команды по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

