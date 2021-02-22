Кандидата в премьер-министры заслушали сегодня в Парламенте перед объявлением доверия, 22 февраля, 2021 г., Фото: Facebook/Парламент Грузии
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Парламент выразил доверие кабинету Ираклия Гарибашвили

22/02/2021 - 22:05
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Парламент Грузии на своем пленарном заседании 22 февраля выразил доверие премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительственной команде из 11 человек.

За выражение доверия новому правительству единогласно проголосовали 89 депутатов Грузинской мечты. Депутаты от партии «Граждане» голосовали против, а Европейские социалисты не участвовали в голосовании.

После выдвижения Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра пост вакантную должность министра обороны занял его заместитель Джуаншер Бурчуладзе. Изменение коснулось еще одной министерской должности. Майю Цкитишвили на посту министра регионального развития и инфраструктуры заменил также ее заместитель Ираклий Карселадзе.

Ниже представлены остальные члены Кабинета министров:

  • Министр иностранных дел – Давид Залкалиани;
  • Министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;
  • Министр экономики и устойчивого развития – Натиа Турнава;
  • Министр финансов – Иване Мачавариани;
  • Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили;
  • Министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Экатерине Тикарадзе;
  • Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Чхенкели;
  • Министр юстиции – Гоча Лорткипанидзе;
  • Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Теа Ахвледиани.

Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра правящей партией 18 февраля после того, как Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри команды по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия.

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22/02/2021 - 22:05
4 1 minute read

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