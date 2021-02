Ираклий Гарибашвили представил план правительства

Кандидат в премьер-министры Ираклий Гарибашвили во время выступления перед депутатами Грузинской мечты в Парламенте 22 февраля значительную часть своей речи уделил критике «деструктивной» оппозиции и прежней власти, после чего ознакомил членов правящей команды с общими тезисами правительственного плана по выходу страны из кризиса. Он также подчеркнул, что подробное видение в этом направлении и 10-летний план последующего развития страны представит в течение ближайших 100 дней.

Ираклий Гарибашвили отметил, что необходимо в 10 раз увеличить усилия, приложенные правящей командой со дня начала пандемии с точки зрения борьбы с вирусом, чтобы «мы смогли получить прорыв в экономике».

По словам кандидата на пост премьер-министра, для «окрыления» амбициозной заявки правящей команды на полноправное членство Грузии в Евросоюзе требует изменения подходов. «Нам нужна развитая надлежащим образом экономика», — сказал Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили был выдвинут на пост премьер-министра правящей командой после того, как Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий внутри команды по поводу задержания лидера ЕНД Ники Мелия. Гарибашвили займет эту должность уже во второй раз. Ираклий Гарибашвили, который в 2013-2015 годах, во время своего первого срока на посту премьер-министра, отличался жестким отношением к Национальному движению, в очередной раз обвинил оппозицию в «преднамеренном саботаже» против государства.

Критика национального движения, «деструктивная» оппозиция

Говоря об ошибках предыдущих правительств, допущенных за последние 30 лет в истории независимой Грузии, кандидат в премьер-министры особо выделил 9-летнее правление Единого национального движения.

Гарибашвили подчеркнул, что после «Революции роз» 2003 года мы получили «полный крах и без того безнадежной экономики; пытки людей; попирание прав; роковую войну с ужасными последствиями; утрату территорий и признание Россией Абхазии и Осетии, что еще более осложнило возможность примирения с абхазами и осетинами».

После этого кандидат в премьер-министры существенную часть выступления уделил критике находящейся в режиме бойкота Парламента оппозиции, подчеркнув, что на фоне «полной беспомощности и поражения» некоторые «радикальные» и «деструктивные» силы «постоянно пытаются разделить общество и стремятся к хаосу».

«Наш вызов заключается в том, что государство не отреагировало должным образом на организованное ими насилие», — сказал Гарибашвили. Он также сказал кандидату в министры внутренних дел Вахтангу Гомелаури, что «с этим хаосом нужно покончить», и выразил ему полную поддержку.

Гарибашвили также акцентировал внимание на использование «деструктивной» оппозицией «партийных телеканалов» в качестве пропагандистского средства, заявив: «мы скоро лишим их и этой возможности, поскольку всей этой лжи мы противопоставим правду».

Гарибашвили назвал бойкот Парламента оппозицией «неприемлемым», «целенаправленным саботажем» против государства. По его словам, стране необходимо объединяться вокруг интересов народа.

«Наши политические позиции могут никогда не сблизиться друг с другом, и не дай Бог, чтобы сблизились, но здоровое оппонирование, дискуссия в рабочем режиме поможет нам всем», — сказал Ираклий Гарибашвили.

По его словам, если у «здоровой части» оппозиции хватит «смелости», правящая команда готова к диалогу, но не с «радикальным» крылом, которое пытается «разрушить государственные институты».

Экономика — небольшое правительство, как препятствие развитию

В своем выступлении кандидат в премьер-министры назвал вывод из кризиса экономики, пострадавшей от пандемии Covid-19, из главных приоритетов правительственной команды и подчеркнул роль и значение государства в восстановлении экономики.

«Поддержка малого и среднего бизнеса будет краеугольным камнем программы правительства», — отметил Гарибашвили, добавив, что инклюзивное развитие должно быть основным принципом экономического развития, и «блага экономики должны затронуть каждого гражданина, и государство также должно стоять на страже интересов бизнеса». «Идея небольшого правительства — это миф, который затрудняет развитие страны», — добавил он.

«Нам нужно сделать экономику предсказуемой, чтобы каждый человек и бизнесмен чувствовали, что мы живем в стабильной среде, что завтра будет лучше, чем сегодня», — заявил Гарибашвили.

Он также подчеркнул, что у страны достаточно ресурсов, чтобы производить продукцию как для местного рынка, так и для экспорта. «В этой стране не должно оставаться необработанной ни пяди земли», — сказал Гарибашвили.

Он также подчеркнул важность улучшения инфраструктуры и внедрения новых технологий для развития сельского хозяйства.

Здравоохранение, меньшинства, права человека

Ираклий Гарибашвили отметил, что пандемия показала необходимость развития инфраструктуры здравоохранения, в чем он пообещал руководителю ведомства полную поддержку.

Кандидат на пост премьер-министра назвал вакцинацию населения главным приоритетом и сказал, что этот процесс в стране начнется в марте, а до конца года вакцинацию пройдет до 60% населения.

Гарибашвили также отметил необходимость полноценной интеграции этнических меньшинств в общество, подчеркнув, что государство должно делать все возможное, чтобы «они в равной степени участвовали в строительстве государства».

«Права человека никогда не были так защищены, как в условиях нашего правительства, но нам необходимо активизировать нашу работу и совместные усилия», — заявил он.

«Мы должны сделать Грузию страной, где люди равны, где защищены права каждого из ее граждан. Нам нужно государство, которое является партнером современного мира», — добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)