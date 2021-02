Оппозиция призывает власти к переговорам, литовский депутат говорит о санкциях

Оппозиционные партии Грузии заявили на совместной пресс-конференции, проведенной с участием председателя Комитета по иностранным делам литовского Сейма Жигимантасом Павильёнисом, что отменяют запланированные на 25 февраля акции протеста. По их словам, этим компромиссным решением дают возможность Грузинской мечте вернуться к переговорам при посредничестве иностранных послов.

Однако лидеры оппозиционных партий — Единого национального движения, Европейской Грузии, Лело и других партий добавили, что их требования — реформа избирательной системы, досрочные выборы и прекращение «политически мотивированных» расследований — остаются неизменными. Правящая партия уже неоднократно отказывала оппозиции в удовлетворении большинства этих требований.

Литовский депутат предупреждает власти Грузии по поводу санкций

На пресс-конференции литовский депутат Жигимантас Павильёнис заявил, что если за задержанием лидера оппозиции последует международное реагирование, «возможно, мы даже перейдем к вопросу о санкциях».

Литовский депутат прибыл в Грузию 20 февраля и в течение двух дней встречался с депутатами Грузинской мечты, лидерами оппозиции, представителями гражданского общества и дипломатических миссий.

Лидеры страны «делают вид, что якобы соблюдают верховенство закона, но на самом деле они пошатнули основы демократии в Грузии», — добавил Павильёнис.

«Я действительно надеялся, что правительство четко заявило бы, что все обвинения против лидера оппозиции и Единого национального движения Ники Мелия будут сняты. Этого не произошло сегодня, но я очень надеюсь, что это произойдет завтра, потому что, если завтрашний день не наступит, им придется за это платить цену», — сказал литовский депутат.

«Вы никогда не сможете войти в ЕС и НАТО, если у вас будет однопартийная демократия. Это вовсе не демократия», — добавил он, призвав Грузинскую мечту откликнуться на «добрую волю» оппозиции по поводу диалога.

Предыдущие события

Визит литовского законодателя в Грузию последовал за эскалацией политического кризиса в стране. 17 февраля суд избрал для лидера ЕНД Ника Мелия предварительное заключение в качестве меры пресечения, после чего утром следующего дня последовала неожиданная отставка премьер-министра Георгия Гахария из-за разногласий внутри правящей команды по поводу исполнения решения суда.

Находящиеся в режиме бойкота Парламента оппозиционные партии сразу после отставки Гахария озвучили призывы к властям о возобновлении переговоров. На этом фоне правящая партия выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили, который отличается ярой критикой в адрес Единого национального движения.

Основные оппозиционные партии до сих пор не признают результаты парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, и отказываются проходить в Парламент. Переговоры между оппозицией и правящей командой при посредничестве послов ЕС и США зашли в тупик в декабре прошлого года после того, как лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе представил законодательную инициативу, которая помимо ряда других ограничений предусматривает также и прекращение государственного финансирования оппозиционных партий, находящихся в режиме бойкота.

