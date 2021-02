Оппозиция откликнулась совместным заявлением на избрание предварительного заключения Нике Мелия

Оппозиционные партии в опубликованном 18 февраля совместном заявлении отметили, что «решение» Грузинской мечты об аресте лидера Единого национального движения Ники Мелия «указывает на драматическую эскалацию политических репрессий».

По словам партий, поставивших под заявлением свои подписи, они выражают «мирную солидарность попытке (Ники) Мелия и Единого национального движения противостоять явному продвижению Грузинской мечты к полномасштабному авторитаризму».

Осудив «абсурдное и сфабрикованное» дело против Мелия, партии заявили, что «символично», что обвинения против Мелия выдвинуты по делу акции протеста 20-21 июня 2019 года против присутствия российской делегации в Парламенте Грузии, что указывает на то, что страна «все еще остается оккупированной Россией».

Оппозиционные партии заявили, что Грузинская мечта нарушила Соглашение от 8 марта 2020 года и оставила в заключении одного из основателей телекомпании «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Они также отметили, что накануне парламентских выборов 31 октября правящая команда начала новое «политически мотивированное» расследование и задержала двух бывших членов Комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, которых обвиняют в действиях, направленных на передачу части территории страны другому государству. По их заявлению, Грузинская мечта также припрятала и другие дела против представителей СМИ, других политиков и общественных лидеров.

