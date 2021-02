МВД отложило задержание Ники Мелия в связи с отставкой премьер-министра

Министерство внутренних дел Грузии отложило задержание председателя оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия в связи с отставкой Георгия Гахария с должности премьер-министра.

Оппозиционные депутаты и сторонники Ники Мелия не пустили пришедших в офис ЕНД сотрудников полиции в здание партии.

По заявлению правоохранителей, они должны были передать решение суда лично Мелия, а передать документ адвокату Мелия Дмитрию Садзаглишвили отказались. Полиция вскоре покинула территорию офиса ЕНД.

Вскоре Посольство США в Грузии распространило еще одно заявление, в котором подчеркнуло важность предотвращения насилия. «Необходимо, чтобы власти и оппозиция проявили максимальную сдержанность этим утром. Единственный способ решить самые важные вопросы — это мирные переговоры», — заявили в посольстве.

По заявлению посольства, «опасная ситуация», возникшая после решения суда в отношении Ники Мелия, «проистекает из давних проблем избирательной и судебной системы».

