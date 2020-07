Оппозиция: «Соглашение от 8 марта должно быть полностью выполнено»

После принятия Парламентом Грузии конституционных поправок о реформе избирательной системы оппозиционные политические партии выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули усилия гражданского общества и международного сообщества в утверждении конституционных поправок. Они также акцентируют внимание на необходимость выполнения Соглашения от 8 марта «в полной мере» и повторяют, что освобождение «политзаключенного» Георгия Руруа остается вопросом «принципа».

«Наряду с активными гражданскими движениями в достижении пропорциональных выборов существенно важную роль сыграли единство и сильные позиции демократической оппозиции», — говорится в совместном заявлении оппозиции от 2 июля.

По их оценке, это является залогом для будущего сотрудничества и консолидации между партиями, что «необходимо для того, чтобы вывести Грузию из экономического или политического тупика».

«Несмотря на существенные различия между нами, именно с этой ответственностью мы намерены подходить к будущему политическому процессу», — отмечают в оппозиции.

Совместное заявление подписывают следующие партии: Европейская Грузия, Единое национальное движение, Республиканская партия, Новая Грузия, Гирчи, Европейские демократы, Христианско-консервативная партия, Единая Грузия — Демократическое движение, Государство ради народа, Служи Грузии, Лейбористская партия, Победившая Грузия, Лело за Грузию, Свободные демократы, Общество парламентариев Грузии, Гражданский альянс за свободу, За справедливость, Закон и право, Национально-демократическая партия.

Парламент Грузии в третьем чтении 29 июня принял конституционные поправки, необходимые для реформы избирательной системы, 117 голосами против 3. Депутаты от Единого национального движения и Европейской Грузии не участвовали в голосовании. В качестве условия для поддержки изменений они выдвигали полноценное выполнение Соглашения от 8 марта и освобождение «политзаключенного» Георгия Руруа.

