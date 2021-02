Грузинская мечта о разногласиях с Георгием Гахария

Председатель партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге, проведенном вместе с другими членами правящей команды, что Георгий Гахария, который сегодня ушел в отставку с должности премьер-министра, занимал иную позицию в отношении исполнения решения суда по делу Ники Мелия, чем другие члены команды.

Ираклий Кобахидзе назвал отставку Гахария «печальной» и отметил, что во время обсуждения вопроса Ники Мелия в команде премьер-министр не смог представить членам партии «достаточно аргументов, которые укрепили были его позицию».

По словам Кобахидзе, «именно неисполнение закона надлежащим образом является тем, что способствует политической радикализации и поляризации в стране».

«Водоразделом (Гахария и правящей командой) был вопрос о том, что должно ли государство твердо показать свое лицо, как государство или нет», – сказал Кобахидзе, добавив, что «ответственность власти в том, чтобы твердо и строго защищать достоинство государства».

Председатель Грузинской мечты также заявил, что правящая партия сконцентрируется «полностью на формировании нового правительства», и что Политический совет партии «вероятно, соберется завтра», чтобы выдвинуть нового кандидата в премьер-министры. По его словам, правительство будет сформировано в кратчайшие сроки, определенные Конституцией.

Кобахидзе также одобрил решение МВД о временной отсрочке задержания Ники Мелия на фоне отставки премьер-министра, и при этом призвал Нику Мелия «подчиняться закону». «В противном случае власть обеспечит соблюдение закона и его задержание», – добавил он.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня утром подал в отставку, сославшись на разногласия с другими членами правящей команды по поводу задержания лидера оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия. Решению Гахария предшествовало вчерашнее постановление Тбилисского городского суда об избрании Нике Мелия предварительного заключения в качестве меры пресечения.

