Прокуратура задержала двух человек по делу о передаче части территории Грузии Азербайджану

Генеральная прокуратура Грузии сообщила 7 октября, что сотрудники ведомства «по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии» Азербайджану задержали членов Государственной комиссии по демаркации грузино-азербайджанской границы – начальника Службы пограничных отношений Департамента соседних стран МИД Грузии Ивери Мелашвили и главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы Пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву.

По сообщению прокуратуры, несмотря на свои обязательства, задержанные не проводили геодезических и картографических работ для делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы и не привлекли в дело специалистов в области картографии.

По сообщению прокуратуры, несмотря на то, что в 1996 году правительственные комиссии двух стран договорились о том, что основанием для установления границы между государствами должна была стать утвержденная в 1938 году с двустороннего согласия границы, которая также была нанесена на соответствующую карту, обвиняемые скрыли указанную карту и не использовали ее в процессе работы по делимитации.

По информации ведомства, задержанные «вопреки интересам страны» целенаправленно использовали карты 1970-х и 1980-х годов, которые «никогда не были утверждены с двустороннего согласия между государствами и существенно противоречили нашим историческим границам, в том числе, в отношении Давид-Гареджи».

«Проведенная экспертиза показала, что ряд участков границы между Грузией и Азербайджаном, согласованных в период по 2007 год включительно, не соответствует пограничной линии Грузии, нанесенной на карты 1937-1938 годов, разница в ущерб Грузии составляет около 3500 гектаров», — говорится в заявлении прокуратуры.

Дело расследуется по части первой статьи 308 Уголовного кодекса, которая касается передачи всей территории или части территории Грузии другой стране и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Генпрокуратура начала расследование по факту передачи территории Грузии Азербайджану членами Государственной комиссии 29 сентября. По заявлению ведомства, расследование было начато на основании информации, предоставленной прокуратуре Министерством обороны 17 августа 2020 года, согласно которой, определенные участки грузино-азербайджанской границы были «незаконно согласованы в ущерб территориальным интересам страны».

Тогда Ивери Мелашвили отверг обвинение прокуратуры и заявил, что «ничего никому не передавалось. Не было никакого отчуждения территории, особенно в пользу кого-то другого».

По словам бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, это спланированная против него «давняя провокация».

Две трети границы между Грузией и Азербайджаном согласованы, а остальная часть границы, где находится средневековый монастырский комплекс Давид-Гареджи, все еще не согласована. Отсутствие согласия между странами по этому участку границы оказалось в центре общественного внимания в апреле 2019 года после того, как азербайджанские пограничники перекрыли дорогу к части монастыря.

