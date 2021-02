Оппозиция призывает правящую партию возобновить переговоры о проведении новых выборов

После того, как Георгий Гахария ушел с должности премьер-министра, и причиной этого назвал вчерашнее решение суда о задержании лидера ЕНД Ники Мелия, лидеры оппозиции заговорили о возможности возобновления переговоров с правящей партией о назначении новых выборов.

Председатель Единого национального движения Ника Мелия на брифинге в штаб-квартире своей партии заявил, что только новые, досрочные выборы выведут страну из возникшего кризиса, которые урегулировали бы все сферы. Он также подчеркнул, что оппозиция готова сесть за стол переговоров вместе с послами-посредниками для обсуждения этого вопроса.

Давид Бакрадзе, действующий председатель Европейской Грузии также присоединился к лидеру Единого национального движения в требовании о проведении новых выборов, заявив, что внеочередные выборы, прекращение политических преследований, приостановление политически мотивированных дел и изменение избирательной системы являются «единственным выходом» для разряжения существующего в стране политического кризиса».

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе подчеркнул, что отставка Гахария является «началом нового этапа» в урегулировании четырехмесячного политического кризиса. Он также подтвердил готовность возобновить переговоры с правящей командой.

Начавшиеся после парламентских выборов 31 октября переговоры между оппозицией и правящей партией при посредничестве западных послов зашли в тупик в декабре после того, как лидер Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе представил законодательную инициативу, которая помимо других ограничений также предусматривает прекращение государственного финансирования оппозиции, находящейся в режиме бойкота Парламента.

Основные оппозиционные партии до сих пор не признают результаты октябрьских парламентских выборов и бойкотируют Парламент.

