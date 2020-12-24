Парламент утвердил новое правительство с прежним составом на фоне бойкота оппозиции
На внеочередном заседании Парламента Грузии 24 декабря, на котором присутствовали только депутаты Грузинской мечты, Парламент 85 голосами против ни одного объявил доверие новому правительству страны в прежнем составе, а также прежнему главе правительства Георгию Гахария.
После того, как новый Парламент Грузии официально приступил к работе 11 декабря на фоне бойкота оппозиции, полномочия правительства были прекращены. 18 декабря Георгий Гахария представил Парламенту новый Кабинет министров в прежнем составе. Изменение коснулось только министра юстиции, на этот пост временно был назначен Гоча Лорткипанидзе, который исполнял обязанности министра после отставки Теи Цулукиани. С большой вероятностью Лорткипанидзе покинет этот пост через несколько месяцев, так как он был избран судьей Международного уголовного суда.
Ниже представлен полный состав правительства:
- Михаил Чхенкели — министр образования, науки, культуры и спорта;
- Леван Давиташвили — министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства;
- Натела Турнава — министр экономики и устойчивого развития;
- Ираклий Гарибашвили — министр обороны;
- Гоча Лорткипанидзе – министр юстиции;
- Экатерине Тикарадзе — министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты;
- Майя Цкитишвили — министр регионального развития и инфраструктуры;
- Давид Залкалиани – министр иностранных дел;
- Иване Мачавариани — министр финансов;
- Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел;
- Теа Ахвледиани — государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства.
Кандидаты в министры были заслушаны 21-22 декабря в рамках комитетских слушаний. Кандидат в премьер-министры Георгий Гахария — 23 декабря предстал перед депутатами на заседании фракции «Грузинская мечта». Сегодня Гахария также выступил на внеочередном заседании Парламента.
Георгий Гахария заявил сегодня депутатам, что правительство планирует снова отделить Министерство культуры и спорта, которое присоединилось к Министерству образования и науки в 2018 году, когда премьер-министром был Мамука Бахтадзе.
На сегодняшнем заседании Георгий Гахария представил депутатам новую правительственную программу — «Ради строительства европейского государства». Четырехлетняя программа, основной задачей которой является подача заявки на полноправное членство страны в ЕС в 2024 году, включает четыре основных направления — внешняя политика, безопасность, урегулирование конфликта и права человека; Экономическое развитие; Социальная политика и развитие человеческого капитала; Государственное управление.
В своем выступлении в качестве главного вызова для страны Георгий Гахария назвал оккупацию и подчеркнул важность использования международных форматов для восстановления территориальной целостности. Он также отметил необходимость продолжения работы над «мирными инициативами» в контексте «восстановления мостов» и доверия «с нашим абхазскими и осетинскими братьями».
«Нам необходимо продолжить давление на Россию, чтобы добиться выполнения международных обязательств и распространения наблюдательного мандата Миссии наблюдателей ЕС на всю территорию Грузии», — добавил он.
Говоря о евроатлантических устремлениях страны, премьер заявил, что «сотрудничество с НАТО до полноправного членства (в ней) является приоритетом номер один для любого правительства». Он также подчеркнул важность дальнейшего углубления сотрудничества с главным стратегическим партнером — США по направлению безопасности и экономики, а также Соглашения о свободной торговле.
В качестве главной предпосылки для безопасности страны и создания безопасной среды в стране Георгий Гахария назвал создание единой системы правосудия, наличие политически нейтральной и эффективной полиции, а также независимой прокуратуры и армии.
В своем выступлении Георгий Гахария назвал преодоление бедности, создание дополнительных рабочих мест и улучшение макроэкономических показателей в стране приоритетами четырехлетнего плана правительства, а также подчеркнул важность «включения» находящихся во владении государства ресурсов в «экономический оборот». Гахария также отметил, что правительство планирует потратить 20 миллиардов лари на инфраструктуру в течение следующих четырех лет.
Он также рассказал о доработке и улучшении существующих программ в сфере здравоохранения и социальных услуг. «Конечная цель — чтобы нашим гражданам не приходилось платить из своего кармана. Программа всеобщего здравоохранения останется приоритетом, и ее реформа будет продолжена, особенно в области первичного здравоохранения», — сказал Гахария.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость сильного государственного аппарата для развития страны, укомплектования публичного сектора квалифицированными, добросовестными кадрами и проведения реформ в различных сферах.
В конце своего выступления Георгий Гахария также упомянул оппозицию, находящуюся в режиме бойкота, и сказал, что «некомфортно», когда они не присутствуют на заседании, потому что «любое решение должно быть принято в ходе здоровой дискуссии и споре». Он также подверг критике оппозиционные партии за «деструктивные действия», направленные «против государства». «Если не поможете нам в очень тяжелое для страны время, по крайней мере, не мешайте нам», — призвал он оппонентов.
Оценки со стороны оппозиции
Представители оппозиции дали свои оценки объявлению доверия правительству в Парламенте. Одна из лидеров Единого национального движения Хатиа Деканоидзе обвинила правящую партию в распространении «ненависти» к оппозиции и повторила, что оппозиция не «легитимизирует» новый Парламент. «Однопартийные парламенты обычно заканчиваются сменой режима», — добавила она.
По словам одного из лидеров Европейской Грузии Серги Капанадзе, в условиях, когда Парламент является однопартийным и его легитимность не признает ни одна из оппозиционной партий, «утверждение правительства порождает серьезный кризис относительно легитимности».
Ана Нацвлишвили, одна из лидеров партии «Лело» четырехпунктовый план правительства назвала «Советским планом-тостом». «Обещаем все, выполним ничего», — добавила она.
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