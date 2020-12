Состоялся третий раунд переговоров между оппозицией и правящей командой

Между оппозицией и Грузинской мечтой 7 декабря прошел третий раунд переговоров при посредничестве послов США и ЕС в Грузии Келли Дегнан и Карла Харцеля.

Третий раунд переговоров прошел за несколько дней до первого заседания нового Парламента, и политические лидеры смогли сблизить свои позиции по определенным вопросам. Однако ряд принципиальных вопросов, включая проведение новых выборов, по-прежнему остается спорным.

Переговоры между оппозицией и правящей партией проводятся с целью разрядки политического кризиса в стране после парламентских выборов, которые прошли 31 октября. Все восемь оппозиционных партий, преодолевших 1% -ный барьер на парламентских выборах, не признают результаты выборов и отказываются входить в новый Парламент. В то же время оппозиция требует отставки председателя ЦИК Тамар Жвания, реформирования Избирательной администрации и освобождения «политических заключенных».

В 5-часовой встрече в резиденции посла США, на этот раз из правящей команды, вместе с председателем Парламента 9-го созыва Арчилом Талаквадзе присутствовал также исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе.

Арчил Талаквадзе назвал сегодняшнюю встречу еще одним «шагом вперед» к соглашению между оппозицией и правящей командой. По его словам, сегодняшняя встреча послужила «сближению позиций по важным вопросам, которые связаны со стабилизацией политической системы, (а также) дальнейшим долгосрочным сотрудничеством между оппозицией и большинством, в котором сегодня нуждается наша страна очень сильно».

Талаквадзе в очередной раз подчеркнул, что Грузинская мечта «не будет рассматривать повторные выборы или любую связанную с этим версию, включая плебисцит». Затем он поблагодарил послов-посредников на переговорах за организацию встреч и выразил надежду, что позиции на следующей встрече будут согласованы таким образом, что «можно будет достичь соглашения, оформить его» и продолжить работу в многостороннем формате Парламента.

Исполнительный секретарь Грузинской мечты также выразил надежду на сближение позиций правящей команды и оппозиции. Ираклий Кобахидзе отметил, что обе стороны должны действовать не по «принципу уступок», а по «принципу того, что необходимо для правильного развития страны».

Ираклий Кобахидзе также повторил, что Грузинская мечта не рассматривает возможности проведения новых выборов. Что касается уголовных дел, приостановления которых требует оппозиция, Кобахидзе подчеркнул, что правящая команда «также имеет очень четкую позицию о том, что такие дела должны расследоваться и быть изучены соответствующими органами».

По словам председателя Единого национального движения Григола Вашадзе, «к сожалению, компромисса не наблюдается» по основным требованиям оппозиции, среди которых проведение новых выборов, отставка председателя ЦИК Тамар Жвания и освобождение «политических заключенных». По его словам, «если переговоры не состоятся, наше государство окажется в очень тяжелом положении».

По словам председателя Европейской Грузии Давида Бакрадзе, на встрече были «определенные вопросы, по которым удалось сблизить позиции», но по его словам, «все еще есть некоторые главные вопросы, по которым позиции (правящей команды и оппозиции) не были сближены».

Несмотря на сближение позиций по «определенным вопросам», «существенные различия» в мнениях властей и оппозиции по-прежнему сохраняются, — об этом также заявили лидеры партий Стратегия Агмашенебели и Лело — Георгий Вашадзе и Бадри Джапаридзе.

«Оппозиция остается в режиме бойкота, в этом отношении ничего не изменилось», — сказал после встречи один из лидеров Гирчи Зураб Джапаридзе. То же самое повторил лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

За три дня до третьего раунда переговоров, 4 декабря, лидеры оппозиции встретились с послами-посредниками и представили свои требования в письменной форме. По сообщениям СМИ, оппозиция предлагает правящей команде план из четырех пунктов по выходу страны из политического кризиса: освобождение всех политических заключенных и закрытие их дел; Проведение новых парламентских выборов в 2021 году или назначение плебисцита по проведению выборов; Проводить всех последующих выборов полностью по пропорциональной системе при естественном барьере; Отставка действующего председателя ЦИК и ее замена кандидатом, выдвинутым НПО «Международная прозрачность – Грузия», ISFED и АМЮГ.

Первый раунд переговоров между оппозицией и правящей командой состоялся 12 ноября. Во второй раз стороны встретились 14 ноября. По словам политических лидеров, четвертый раунд переговоров состоится, предположительно, завтра — 8 декабря.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)