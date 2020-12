ГМ критикует «радикальную» оппозицию перед 5-м раундом переговоров и говорит о планах на будущее

Исполнительный секретарь Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе за день до пятого раунда переговоров с оппозицией, на брифинге 9 декабря обвинил «радикальную оппозицию» в попытке сорвать переговоры и рассказал о планах Грузинской мечты на будущее.

По заявлению Кобахидзе, «отдельные радикальные оппозиционные партии, несмотря на неоценимые усилия дружественных послов, прилагают все усилия, чтобы сорвать переговоры и искусственно создать политический кризис».

В качестве одного из примеров попытки сорвать переговоры он назвал внесение оппозицией «новых ультиматумов» в четвертый раунд переговоров, которые «принципиально противоречат интересам стабильного развития демократической системы», несмотря на то, что в ходе третьей встречи было достигнуто «принципиальное» соглашение по избирательной реформе.

Кобахидзе обвинил «радикальную» оппозицию и генерального директора «Мтавари архи» Нику Гварамия в нападках на «международные демократические институты» и «западных друзей», а также в «антизападной пропаганде».

«Главным источником» поляризации в стране исполнительный секретарь Грузинской мечты назвал лидера Единого национального движения, третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по его словам, был вовлечен в избирательный процесс в нарушение закона. По словам Кобахидзе, в новом Парламенте Грузинская мечта представит законопроект, «на основании которого будет отменена предвыборная регистрация политической партии, лидер которой не удовлетворяет конституционному избирательному цензу».

По его словам, парламентское большинство прекратит полномочия всем тем депутатам, на основании их же заявления, которые «не выступят или не могут выступить против сценария мятежа радикальных лидеров и подадут в Парламент соответствующее заявление». В то же время, те партии, которые не войдут в Парламент, не получат государственного финансирования или других льгот.

По словам Кобахидзе, на первом же заседании нового Парламента Грузинская мечта выступит с инициативой временной следственной комиссии по изучению выборов 31 октября, в работе которой будут задействованы все заинтересованные субъекты.

«Если будет зафиксировано отклонение хоть в один процент в пользу Грузинской мечты, Грузинская мечта объявит досрочные выборы. (В то же время), как руководитель Избирательного штаба, я оставлю все политические посты и полностью отойду от политической деятельности», — подчеркнул Кобахидзе.

В конце своего выступления исполнительный секретарь Грузинской мечты также пообещал провести «масштабную» избирательную реформу.

Грузинская мечта и оппозиционные партии проводят переговоры при посредничестве послов США и ЕС в Грузии после того, как оппозиционные партии не признали результаты парламентских выборов, прошедших 31 октября и объявили бойкот новому Парламенту.

После четырех безрезультатных раундов переговоров стороны снова встретятся 10 декабря, за день до первого собрания нового Парламента.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)