Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда

Исполняющий обязанности министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе — первый кандидат от Грузии, который 18 декабря был избран судьей Международного уголовного суда (МУС).

56-летний Лорткипанидзе был избран в суд из 18 членов на девятилетний срок 19-й Ассамблеей государств-членов. Грузия выдвинула своего кандидата на этот пост в конце марта этого года.

До оглашения этой информации Лорткипанидзе вчера был представлен на должность министра юстиции в новом Кабинете министров.

Вновь избранный судья МУС занимал должность заместителя министра юстиции с 2012 года, а с октября исполнял обязанности министра юстиции — после того, как Теа Цулукиани подала в отставку с этой должности в связи с участием в избирательной кампании.

Лорткипанидзе изучал право в ТГУ, Эссексском и Гарвардском университетах. В 2005-2009 гг. он был помощником премьер-министра по вопросам международного права и иностранным делам.

Вместе с Лорткипанидзе судьей МУС была избрана британка Джоанна Корнер. Ожидается, что остальные четыре вакансии будут заполнены в результате выборов, назначенных на 21 декабря.

