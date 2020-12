Состоялся четвертый раунд переговоров между оппозицией и правящей командой

Четвертый раунд переговоров между оппозицией и Грузинской мечтой прошел 8 декабря при посредничестве послов США и ЕС в Грузии — Келли Дегнан и Карла Харцеля.

После пятичасовой встречи лидеры партий в беседе с представителями СМИ в очередной раз повторили свои позиции, выраженные в ходе предыдущего раунда, подчеркнув, что между сторонами все еще сохраняются принципиальные разногласия по вопросу о проведении новых выборов и освобождении «политических заключенных». Однако они также отметили, что удалось сблизить позиции по вопросам избирательной системы и реформы Избирательной администрации.

Председатель Парламента 9 созыва Арчил Талаквадзе заявил после встречи, что позиции по избирательной реформе между оппозицией и правящей командой настолько близки, что этот вопрос может стать основой для договоренности.

Со своей стороны, лидеры оппозиционных партий повторили в очередной раз, что не планируют входить в новый Парламент без согласования по вопросам новых выборов и освобождения «политзаключенных».

Грузинская мечта и оппозиционные партии ведут переговоры о выходе из политического тупика, возникшего в результате парламентских выборов после того, как оппозиционные партии выразили недоверие результатам выборов, прошедших 31 октября, и объявили бойкот новому Парламенту.

Следующий раунд переговоров должен состояться предположительно сегодня, 9 декабря, а первое заседание Парламента 10-го созыва состоится 11 декабря.

