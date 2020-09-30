Фото: скриншот из видео Министерства юстиции
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Теа Цулукиани уходит в отставку и присоединяется к избирательной кампании

30/09/2020 - 19:42
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Бессменный министр правящей Грузинской мечты в течение восьми лет Теа Цулукиани, в соответствии с законодательством, 1 октября уйдет в отставку с должности министра юстиции и присоединится к избирательной кампании. На посту министра Цулукиани сменит ее заместитель Гоча Лорткипанидзе.

Теа Цулукиани подвела итоги своего восьмилетнего пребывания в должности министра на мероприятии, прошедшем 29 сентября во дворе Дома юстиции в Тбилиси, рассказала о реформах, проведенных ее ведомством, поблагодарила сотрудников и попрощалась с ними.

В конце своего выступления Цулукиани персонально поблагодарила председателя Грузинской мечты Бидзину Иванишвили за его поддержку и помощь в течение восьми лет.

«(Иванишвили) давал нам, и дал ​​возможность проделать эту работу в течение восьми лет, которая называется выполнением обязательства по укладке кирпича для развития страны», — сказала Цулукиани.

Теа Цулукиани, которая занимает четвертое место в избирательном списке Грузинской мечты, в свое время присоединилась к правящей команде вместе со Свободными демократами. В 2012 году она впервые вошла в Парламент в качестве мажоритарного депутата Надзаладеви (Тбилиси), откуда вскоре перешла на пост министра юстиции. После того, как Свободные демократы покинули ряды парламентского большинства, Цулукиани осталась в рядах Грузинской мечты.

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30/09/2020 - 19:42
1 1 minute read

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