Грузия в отчете Freedom House о свободе Интернета за 2023 год

Согласно отчету о свободе Интернета, опубликованному международной организацией Freedom House, Грузия остается в списке «свободных» стран. По сравнению с прошлым годом показатели Грузии снизились на два балла и составили 76 по 100-балльной шкале.

В отчете подчеркивается, что в течение отчетного периода (1 июня 2022 г. – 31 мая 2023 г.) в Грузии сохранялась онлайн-свобода, но в связи с некоторыми случаями она столкнулась с вызовами. Среди этих случаев – блокировка 480 веб-сайтов регулятором телекоммуникаций за нарушение авторских прав, отчет МЕТА, раскрывающий связи между правительственными ведомствами и неаутентичными аккаунтами в социальных сетях, которые содействовали распространению выгодных правительству посланий, а также кратковременное задержание человека в июле 2022 года за критику полиции в Facebook.

В отчете, состоящем из трех частей, описывается ситуация в разных странах с точки зрения доступа в Интернет, ограничений контента и нарушений прав потребителей. В доклад не включены оккупированные территории Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия.

Препятствия для доступа в Интернет

С точки зрения препятствий для доступа в Интернет текущая ситуация в Грузии по-прежнему оценивается на 19 баллов из 25. В докладе инфраструктурные барьеры названы одной из проблем доступа к Интернету в Грузии. Кроме того, были зафиксированы проблемы, связанные с вопросами регулировщика, о чем свидетельствует критика, высказанная в отношении аукциона, объявленного для внедрения мобильного Интернета – т.н. 5G. В документе говорится, что в июле 2022 года Starlink компании SpaceX получила разрешение Комиссии по коммуникациям на предоставление в Грузии услуг, которые должны были быть доступны в 2023 году, но еще не были доступны на конец отчетного периода (услуга стала доступна в ноябре 2023 года).

В отчете подчеркивается, что доступ в Интернет в целом доступен в Грузии, но, несмотря на эту доступность, существуют цифровые различия по возрасту и географическому положению. Городские домохозяйства имеют более высокий уровень доступа в Интернет, чем сельские домохозяйства. Кроме того, в регионах существует проблема слаборазвитой оптоволоконной инфраструктуры, что влияет на качество связи.

В отчете отмечается, что власти Грузии не вводят ограничений на доступ в Интернет. Базовая инфраструктура Интернета находится в ведении частных компаний, и различные поставщики услуг сталкиваются с минимальными правовыми или нормативными барьерами, хотя концентрация рынка ограничивает конкуренцию.

В отчете рассматриваются опасения и вызовы, связанные с Комиссией по коммуникациям (ComCom). В документе подчеркиваются вопросы прозрачности, независимости и предполагаемого сотрудничества с правящей партией, что является причиной принятия дискриминационных решений в отношении критически настроенных СМИ.

Ограничения на контент

Показатель Грузии в этой категории составил 29 из 35 баллов (снижение на 2 балла после 2022 года). Грузия потеряла один балл, поскольку Комиссия по коммуникациям потребовала заблокировать сотни веб-сайтов в течение нескольких лет. Это требование распространялось на веб-сайты, на которых размещался пиратский, порнографический или незаконный контент. В отчете Института содействия свободе информации (IDFI) говорится, что в период с 2017 года по конец сентября 2022 года ComCom потребовал от интернет-провайдеров заблокировать 480 веб-сайтов, в основном за нарушение авторских прав. Однако статистика блокировки сайтов соответствующими органами не была опубликована.

Грузия потеряла еще один балл, поскольку, хотя правительство и участвовало в блокировке веб-сайтов, оно не предоставило общедоступный список заблокированных веб-сайтов. Кроме того, изменения в регулировании СМИ, учитывающие интересы несовершеннолетних, вызвали обеспокоенность по поводу возможных ограничений редакционной независимости. В соответствии с этими изменениями в декабре 2021 года правительство запретило рекламу азартных игр в Интернете, а в марте 2022 года ограничило доступ к азартным играм в Интернете для лиц младше 25 лет.

В отчете подчеркнуты случаи, когда власти, государственные акторы и местные политические группы пытались манипулировать онлайн-контентом, чтобы повлиять на общественное мнение, особенно во время демонстраций, избирательных кампаний и политических кризисов. Неправительственные организации и интернет-СМИ стали объектом кампаний по дезинформации. Эти кампании активизировались после конкретных политических событий, таких как отказ ЕС предоставить Грузии статус кандидата, раскол в правящей партии и протесты против закона об «иностранных агентах».

В отчетный период также были зафиксированы случаи распространения ложных нарративов о геополитических событиях, а также нападок на оппозиционных СМИ. Что касается диверсификации онлайн-медиасреды в Грузии, остаются вызовы с точки зрения обеспечения разнообразного представительства и борьбы с дезинформацией, особенно в отношении уязвимых групп и голосов меньшинств, таких как ЛГБТК+ сообщество.

Нарушение прав потребителей

В этой категории рейтинг Грузии остался на уровне 28 из 40 баллов. В отчете говорится, что, хотя цифровые права и свобода выражения мнения защищены законодательством Грузии, есть сомнения относительно того, сможет ли судебная система, независимость которой ограничена, обеспечить такую ​​защиту. Несмотря на конституционные гарантии, существуют опасения по поводу изменений в критериях и процедурах отбора судей, что приводит к непрозрачным процессам назначения и беспокойству по поводу квалификации и беспристрастности назначаемых судей. Существуют также опасения по поводу судебного давления на политическую оппозицию и владельцев критически настроенных СМИ.

В отчете упоминается случай, когда человека задержали за то, что он нецензурно выражался в адрес полицейского в социальных сетях. Этот инцидент является частью более широкой тенденции преследования за онлайн-деятельность. В другом случае пользователя TikTok оштрафовали за критику мэра Тбилиси и полиции. Один человек был задержан на 48 часов за публикацию в Facebook, оскорбляющую полицию, а активист был оштрафован за клевету за публикацию в Facebook. Кроме того, основатель «Формулы Ньюс» Миша Мшвилдадзе был допрошен из-за поста, в котором он призывал людей провести акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили.

В докладе подчеркивается тревожная тенденция государственного надзора за интернет-активностью в Грузии, которая угрожает правам граждан на неприкосновенность частной жизни. В документе говорится о файлах, предположительно просочившихся из Службы государственной безопасности, в которых содержалась информация о различных лицах, в том числе о священнослужителях, журналистах, лидерах оппозиции и дипломатах. Эти файлы содержали конфиденциальную информацию, начиная от политических взглядов и заканчивая личными отношениями.

Кроме того, в документе отмечается, что за отчетный период увеличилось количество онлайн-притеснение и буллинг над оппонентами власти и женщинами. Однако отсутствие серьезных кибератак на правительственные сайты в этот период привело к небольшому улучшению показателя, несмотря на то, что кибератаки были постоянной проблемой в Грузии в последние годы.

