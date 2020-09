У главной автомагистрали Грузии возобновился процесс т.н. «бордеризации»

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, на территории, прилегающей к селу Карапила Каспского муниципалитета, расположенного недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона, был зафиксирован новый факт т.н. «бордеризации». Эта территория находится недалеко от главной автомагистрали Грузии Восток-Запад, где проходит трубопровод Баку-Супса, управляемый компанией BP.

По заявлению СГБ от 2 сентября, в связи с этим была активирована «горячая линия» и проинформирована МНЕС. По заявлению ведомства, информация также предоставлена ​​сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

Возобновление процесса т.н. «бордеризации» совпало с кризисом в оккупированном Цхинвали, где «президент» оккупированного региона Анатолий Бибилов отправил в отставку «все правительство» из-за смерти Инала Джабиева 28 августа. По сообщениям, Джабиев был жестоко избит в изоляторе Цхинвали. Он был задержан по обвинению в покушении на Игоря Наниева, «министра внутренних дел» оккупированного региона.

В связи с произошедшим в оккупированном регионе прокатилась волна протестов. Протесты местных жителей продолжались до 31 августа. Вышедшие на улицы Цхинвали жители требовали отставки Бибилова и «генерального прокурора».

