Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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КГБ Цхинвали заявляет, что задержанный грузин хотел собрать летучих мышей

17/07/2020 - 17:50
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«Комитет государственной безопасности» (КГБ) оккупированного Цхинвальского региона заявил 16 июля, что гражданин Грузии, задержанный за нарушение «государственной границы» 3 июля, пытался проникнуть в регион для сбора летучих мышей.

После озвучивания очередных обвинений относительно биологической войны цхинвальский «КГБ» заявил, что расположенный в Тбилиси Центр Лугара заинтересован в летучих мышах, которые обитают в Цхинвальском регионе.

Директор Центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе назвал информацию, распространенную Цхинвальской службой безопасности, «надуманной» и «постановленной провокацией».

По его словам, что эксперты Центра Лугара действительно проводили исследование летучих мышей, чтобы определить, является ли летучая мышь переносчиком бешенства или коронавируса в Грузии, но «так не оказалось». Гамкрелидзе заявил, что в сборе образцов участвуют специалисты центра, а не обычные граждане, как утверждает Цхинвали.

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