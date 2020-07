КГБ Цхинвали заявляет, что задержанный грузин хотел собрать летучих мышей

«Комитет государственной безопасности» (КГБ) оккупированного Цхинвальского региона заявил 16 июля, что гражданин Грузии, задержанный за нарушение «государственной границы» 3 июля, пытался проникнуть в регион для сбора летучих мышей.

После озвучивания очередных обвинений относительно биологической войны цхинвальский «КГБ» заявил, что расположенный в Тбилиси Центр Лугара заинтересован в летучих мышах, которые обитают в Цхинвальском регионе.

Директор Центра по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе назвал информацию, распространенную Цхинвальской службой безопасности, «надуманной» и «постановленной провокацией».

По его словам, что эксперты Центра Лугара действительно проводили исследование летучих мышей, чтобы определить, является ли летучая мышь переносчиком бешенства или коронавируса в Грузии, но «так не оказалось». Гамкрелидзе заявил, что в сборе образцов участвуют специалисты центра, а не обычные граждане, как утверждает Цхинвали.

