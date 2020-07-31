После 11-месячной паузы в Эргнети состоялось 96-е заседание МПРИ

96-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) состоялось 30 июля в селе Эргнети у линии оккупации Цхинвальского региона.

Встречи в Эргнети были приостановлены с августа прошлого года после того, как на предыдущей встрече представители оккупированного Цхинвали выдвинули ультиматум Тбилиси об упразднении нового блокпоста грузинской полиции и покинули встречу.

Встреча прошла на фоне того, как уже 11 месяцев закрыты пункты пересечения, связывающие оккупированный регион с остальной Грузией и участившихся обвинений со стороны цхинвальского руководства в отношении Тбилиси по поводу биологической угрозы.

96th IPRM meeting, co-facilitated by @EUMM and @OSCE has just ended in Ergneti. The co-facilitators welcomed the participants’ commitment to continue regular meetings in the format. The next meeting was agreed to be held on September 24. pic.twitter.com/FL8keD9DIh — EUMM.Georgia (@EUMMGeorgia) July 30, 2020

Во время встречи, которая длилась 6 часов, обсудили вопросы задержания властями оккупированного Цхинвали граждан Грузии — Зазы Гахеладзе, Хвичи Мгебришвили и Геннадия Бестаева, продолжающаяся т.н. «бордеризация» вдоль линии оккупации, закрытие т.н. пунктов пересечения, а также инциденты, связанные с безопасностью, включая предполагаемые нарушения воздушного пространства и вопрос полицейского поста в Чорчана, а также вопросы смерти Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, на встрече грузинская сторона потребовала «безусловного освобождения граждан Грузии из незаконного заключения в кратчайшие сроки».

Игорь Кочиев, который на встречах МПРИ представляет «президента» оккупированного Цхинвали Анатолия Бибилова, поднял вопрос о предполагаемых нарушениях воздушного пространства со стороны Грузии.

Отметив, что сторонам не удалось договориться о полицейском посту в Чорчана, Кочиев добавил, что «вопрос будет решен путем мирных переговоров».

Встреча была организована при посредничестве нового руководителя Миссии наблюдателей ЕС в Грузии Марека Щигеля и специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Рудольфа Михалка.

Было отмечено, что встреча прошла в «позитивной атмосфере», фасилитаторы призвали участников встречи «продолжать использовать формат МПРИ для обсуждения важных практических вопросов».

Они также «выразили надежду на будущие конструктивные и общие шаги с точки зрения обеспечения безопасности человека на местах и ​​стабильности на местах в целом».

Послы Щигель и Михалка объявили о возобновлении встреч в Эргнети 21 июля.

Следующее 97-е заседание Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты состоится 24 сентября.

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