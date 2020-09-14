Российская незаконная военная база в оккупированном Цхинвальском регионе/Южной Осетии видна из села Одзиси. Фото: Отто Кобахидзе/Civil.ge
Новости

Тбилиси осуждает возобновление бордеризации у сел Атоци и Никози

14/09/2020 - 22:22
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 14 сентября, что российские оккупационные силы возобновили процесс т.н. «бордеризации» в двух местах на линии оккупации Цхинвальского региона, недалеко от села Атоци в муниципалитете Карели и села Никози в муниципалитете Гори.

СГБ Грузии осудил процесс «обустройства границы», как еще одно «опасное и крайне деструктивное действие» со стороны оккупационных сил.

По заявлению Службы государственной безопасности, Тбилиси активировал «горячую линию» МНЕС и проинформировал миссию и сопредседателей Женевских международных переговоров о происходящих процессах. По сообщению СГБ, Грузия поднимет этот вопрос на следующих раундах Механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Эргнети (МПРИ) и Женевских международных дискуссий.

Ранее, 12 сентября, СГБ сообщила о возобновлении оккупационными силами т.н. «бордеризации» у линии оккупации Цхинвальского региона в районе села Хурвалети, которое расположено на центральном автобане Грузии Восток-Запад.

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14/09/2020 - 22:22
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