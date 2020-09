СГБ Грузии: Оккупационные силы провели работы по устройству «границы» у Хурвалети

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, у села Хурвалети Горийского муниципалитета был выявлен очередной незаконный факт т.н. «бордеризации» со стороны российских оккупационных сил.

Село Хурвалети, с которым с трех сторон граничит оккупированный Цхинвальский регион, расположено в нескольких сотнях метров от главной автомагистрали страны.

В опубликованном заявлении от 12 сентября Служба госбезопасности Грузии отметила, что в связи с фактом т.н. «боредризации» было направлено обращение на «горячую линию» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и отмечено требование «немедленно прекратить вышеупомянутые незаконные действия, которые наносят огромный ущерб» среде безопасности.

Согласно тому же сообщению, власти страны предоставят информацию по данному факту сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

«Незаконные деструктивные действия оккупационных сил наносят ущерб обстановке безопасности на местах и ​​чрезвычайно затрудняют повседневную жизнь местного населения», — говорится в заявлении СГБ.

Несколько дней назад власти Грузии сообщили о новом факте «бордеризации» в районе села Карапила Каспского муниципалитета, близ Хурвалети.

Последние случаи т.н. «бордеризации» происходят на фоне кризиса в Цхинвали. Время от времени в течение двух недель проводятся широкомасштабные акции протеста против властей в оккупированном регионе в связи со смертью молодого заключенного Инала Джабиева, который предположительно, подвергся пыткам в тюрьме.

Примечательно, что пограничные войска ФСБ России впервые начали возведение заграждений вдоль разделительной линии Цхинвальского региона в апреле-мае 2011 года именно в районе Хурвалети и Квеши.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)