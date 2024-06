გიორგი ცაგარეიშვილი ჯანდაცვის მინისტრის ახალ მოადგილედ დაინიშნა

Less than a minute

გიორგი ცაგარეიშვილი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ახალ მოადგილედ დაინიშნა, განაცხადა სამინისტრომ 19 ივნისს.

გიორგი ცაგარეიშვილი, 2022 წლიდან დღემდე, საქართველოს მე-10 მოწვევის პარლამენტის წევრი და ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იყო.

2004-2016 წლებში, იგი საქართველოს პარლამენტის მე-6, მე-7 და მე-8 მოწვევის დეპუტატი იყო. 2014-2016 წლებში იგი ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატების“ წევრი, ხოლო 2012-2014 წლებში ფრაქცია „ქართული ოცნება – თავისუფალი დემოკრატების“ წევრი იყო.

სხვადასხვა წლებში, გიორგი ცაგარეიშვილი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის, ასევე იურიდიულ საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წევრი იყო.

2017-2018 წლებში, ცაგარეიშვილი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევლის პოზიციას იკავებდა.

