ოპოზიციური პარტიები ქართულ ქარტიას დღეს მოაწერენ ხელს

პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებისა და ევროკავშირში ინტეგრაციის მიზნით საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ „ქართულ ქარტიას“ ოპოზიციური პარტიები 3 ივნისს მოაწერენ ხელს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დოკუმენტს ხელი უკვე მოაწერეს პარტიებმა: სამართლიანობისთვის, მწვანეთა პარტია, გირჩი – მეტი თავისუფლება და დროა, ევროპელი დემოკრატები, სტრატეგია აღმაშენებელი, ევროპული საქართველო, რესპუბლიკური პარტია, ახალი, ლელო საქართველოსთვის, მოქალაქეები, თავისუფლება – ზვიად გამსახურდიას გზა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, სამართალი და ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია.

დღევანდელ ბრიფინგზე ოპოზიციურმა პარტიამ „საქართველოსთვის“ განაცხადა, რომ მხარს უჭერს ქარტიით გათვალისწინებული რეფორმების ნაწილს, თუმცა დასძინა, რომ დოკუმენტს ხელს არ მოაწერს, ვინაიდან არ ეთანხმება ტექნიკური მთავრობის ფორმირებისა და 2025 წელს რიგგარეშე არჩევნების ჩატარების იდეას, რადგან, დეპუტატ ბექა ლილუაშვილის თქმით, „ამ საკითხზე მსჯელობა პოლიტიკურ და სამართლებრივ ჩიხამდე მიდის“.

მანამდე, დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი თქვა პარტია „გირჩის“ ლიდერმა, იაგო ხვიჩიამ. მიუხედავად იმისა, რომ ხვიჩიამ გამოხატა თავისი პარტიის მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს დისკუსიებში, მან განაცხადა, რომ „ამ ეტაპზე დოკუმენტს ჩვენი ხელმოწერა არ ექნება“.

ქარტიის ხელმომწერი პარტიები, 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გამარჯვების შემთხვევაში, იღებენ ვალდებულებას, რომ საგაზაფხულო სესიის დროს შეასრულონ ქარტიის ამოცანები და 2025 წლის შემოდგომისთვის ვადამდელი არჩევნები დანიშნონ, ამასთანავე შექმნან გარემო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის. ტექნიკურ, უპარტიო მთავრობას პრეზიდენტი წარმოადგენს.

