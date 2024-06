Оппозиционные партии сегодня подпишут «Грузинскую хартию»

Оппозиционные партии 3 июня подпишут «Грузинскую хартию», объявленную президентом Грузии Саломе Зурабишвили 26 мая с целью урегулирования политического кризиса и интеграции в Евросоюз. По информации Администрации президента, хартию уже подписали партии «За правосудие, партия «Зеленых», «Гирчи – больше свободы» и «Дроа», «Европейские демократы», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия», «Республиканская партия», «Ахали», «Лело за Грузию», «Граждане», «Свобода – путь Звиада Гамсахурдиа», «Единое национальное движение», «Правосудие» и «Национально-демократическая партия».

Оппозиционная партия «За Грузию» на сегодняшнем брифинге заявила, что поддерживает часть реформ, предусмотренных хартией, однако добавила, что не будет подписывать документ, поскольку не согласна с идеей формирования технического правительства и проведения внеочередных выборов в 2025 году, поскольку, по заявлению депутата Беки Лилуашвили, «по этому вопросу дискуссия заводит в политико-правовой тупик».

До этого лидер партии «Гирчи» Иаго Хвичия отказался подписать документ. Несмотря на то, что Хвичия выразил готовность своей партии участвовать в дискуссиях, он заявил, что «на данном этапе документ не будет иметь нашей подписи».

Стороны, подписавшие хартию, в случае победы на выборах 26 октября 2024 года обязуются выполнить задачи хартии в ходе весенней сессии и назначить досрочные выборы к осени 2025 года, создав при этом условия для свободных и справедливых выборов. Техническое беспартийное правительство будет представлено президентом.

Материал будет обновляться…

